Hürmüz Boğazı'nda Anlaşma Yok - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Anlaşma Yok

Hürmüz Boğazı\'nda Anlaşma Yok
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İran, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda ABD ile anlaşma olmadığını açıkladı.

(ANKARA) - İran Devlet Haber Ajansı, ABD ile İran arasındaki nükleer müzakerelerde görev alan ekibe yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda herhangi bir anlaşma bulunmadığını bildirdi.

İran Devlet Haber Ajansı'nın haberinde, "Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda herhangi bir anlaşma bulunmadığı ve bu yönde yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı" belirtildi.

Ajansa konuşan üst düzey bir askeri kaynak, ABD'nin "düşmanca eylemleri" devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağını söyledi. Askeri kaynak, "Gemilerin geçişi, yalnızca ilan edilen güzergah üzerinden ve İslam Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin onayıyla mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Politika, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda Anlaşma Yok - Son Dakika

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