Hürmüz Boğazı'nda Gemi Trafiğine Durdurma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'nda Gemi Trafiğine Durdurma

12.07.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Hürmüz Boğazı'nı gemi geçişine kapattı; bölgede artan gerilim ve patlamalar devam ediyor.

(ANKARA) - İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın "ikinci bir duyuruya kadar" gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu. Bölgede patlamalar, füze saldırıları ve karşılıklı açıklamalarla gerilim daha da yükseldi. İran, Boğaz'dan geçmeye çalışan iki gemiyi hedef aldığını açıklarken, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) son üç gecede, İran'a ait 300'den fazla askeri hedefin vurulduğunu bildirdi. İran Meclis Başkanı, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının beşinci maddesini paylaşarak, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yeni saldırılar başlatmasının ardından İran'ın bazı kentlerinde gece boyunca patlamalar meydana geldiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda "yabancı müdahale" ve bazı gemilerin "yetkisiz rotalarda" ilerlemeye çalışmasının güvenlik riskine yol açtığı öne sürüldü. Açıklamada, daha önce yapılan uyarılara rağmen bazı gemilerin rotalarını değiştirmediği, bunlardan birinin uyarı ateşiyle durdurulduğu belirtilerek, "Yasadışı yabancı müdahale nedeniyle ortaya çıkan istikrarsız güvenlik durumu sebebiyle Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılacaktır" ifadelerine yer verildi.

İran, Hürmüz Boğazı çevresinde, "Amerikan müdahaleleri sona erene kadar hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceğini, Amerikan-Siyonist düşmanın topraklarına girmesine izin veren ülkelerin sonuçlardan sorumlu tutulacağını" açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, daha sonra yaptığı ikinci açıklamada ise Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ikinci bir gemiyi hedef aldıklarını duyurdu. Açıklamada ayrıca, ABD'nin Katar'daki El Udeyd Hava Üssü'nde bulunan savaş uçaklarının bakım-onarım merkezi ile komuta ve kontrol merkezinin de hedef alındığı iddia edildi.

"İRAN'IN GÜNEYİNDE PEŞ PEŞE PATLAMALAR"

ABD'nin yeni saldırılar düzenlemesinin ardından İran'ın güneyindeki Bender Abbas ve Sirik kentlerinde patlama sesleri duyuldu. İran devlet televizyonunun haberine göre, Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Abbas'ta üç, Sirik kentinde ise iki patlama meydana geldi. İran basını ayrıca Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr ve Aseluye kentlerinde de patlama seslerinin duyulduğunu aktardı. Patlamaların nedenine ilişkin resmi açıklama yapılmadı.

KALİBAF: TEK TARAFLI ANLAŞMALAR DÖNEMİ SONA ERDİ

İran Meclis Başkanı ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da sosyal medya hesabından İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının beşinci maddesini paylaşarak, "Tek taraflı anlaşmalar dönemi sona erdi" ifadelerini kullandı. Kalibaf paylaşımında ABD'ye, "Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin" mesajını verdi.

CENTCOM: YAKLAŞIK 140 ASKERİ HEDEF VURULDU

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'a yönelik bu hafta gerçekleştirilen üçüncü saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı.

CENTCOM'un açıklamasına göre, kara ve deniz konuşlu savaş uçakları, insansız hava araçları ve savaş gemilerinden fırlatılan hassas güdümlü mühimmatlarla İran'a ait yaklaşık 140 askeri hedef vuruldu. Hedefler arasında füze ve İHA mevzileri, deniz kuvvetlerine ait askeri unsurlar, mühimmat depoları, haberleşme ağları ve kıyı gözetleme tesislerinin bulunduğu belirtilen açıklamada, son üç gecede toplam 300'den fazla hedefin vurulduğu ifade edildi. Açıklamada, operasyonların ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırı kapasitesini zayıflatmayı amaçladığı savunuldu. CENTCOM ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemi geçişlerinin sürdüğünü, ABD güçlerinin mayıs ayından bu yana 800'den fazla ticari gemi ile yaklaşık 400 milyon varil ham petrolün güvenli geçişine destek verdiğini bildirdi.

UMMAN: MUSANDAM KAMİKAZE İHA'LARLA HEDEF ALINDI

Umman resmi haber ajansı, güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde Musandam ilindeki bazı noktaların kamikaze insansız hava araçlarının saldırısına uğradığını bildirdi. Haberde, Umman yönetiminin saldırıyı kınadığı, ülkenin güvenliği ve vatandaşların korunması için gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi. Saldırıyı gerçekleştiren taraf hakkında ise bilgi verilmedi.

ÜRDÜN: İRAN'DAN FIRLATILAN ÜÇ FÜZE ÜLKEYE DÜŞTÜ

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, İran'dan ateşlenen üç füzenin ülkenin farklı bölgelerine düştüğünü açıkladı. Açıklamada, olayda can kaybı yaşanmadığı, yalnızca sınırlı maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, füze parçalarının düştüğü bölgelerde teknik incelemelerin sürdüğü ifade edildi. Ürdün ordusu ayrıca ülke hava sahası ve topraklarının bölgesel çatışmalarda kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurgulayarak, tüm birliklerin en üst düzey hazırlık durumunda bulunduğunu kaydetti.

KATAR: ŞARAPNEL PARÇALARI NEDENİYLE BİRİ ÇOCUK ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Katar İçişleri Bakanlığı da füze saldırılarının ardından önleme faaliyetleri sırasında düşen şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu biri çocuk üç kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralıların tedavi altına alındığı belirtilen açıklamada, vatandaşlardan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları takip etmeleri ve doğrulanmamış bilgi ile görüntüleri paylaşmamaları istendi.

Kaynak: ANKA

Hürmüz Boğazı, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda Gemi Trafiğine Durdurma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan’da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü 40 yıllık hasret sona erdi, Suudi Arabistan'da mahsur kalan Ali Baybaş vatana döndü
Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı Hastaneye ateş açıp, o anları kaydeden 2 şüpheli yakalandı
Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu Düğünde ateş açan maganda, gelinin kuzenin ölümüne neden oldu
İstanbul’daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler Pentagon dördüncü UFO paketini erişime açtı: Eşi benzeri görülmemiş görüntüler
ABD’den İran’a iki şart Tahran’da iç çekişme iddiası ABD’den İran’a iki şart! Tahran'da iç çekişme iddiası
Felaketin en acı tablosu Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı Felaketin en acı tablosu! Acil durum koduyla yüzlerce mezar kazıldı
Çankaya Belediyesi’ne operasyon Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var
Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı İşte istenen cezalar Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar
Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu Cumhurbaşkanı Erhürman Taburcu oldu

10:16
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor Pompacıdan genç kadın için olay sözler
Akaryakıt istasyonlarında skandal bitmiyor! Pompacıdan genç kadın için olay sözler
10:03
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
Ticaret Bakanlığı satışa çıkardı! Fiyatları 60 bin liradan başlıyor
09:45
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
Messi, Portekizli hakeme ayar verdi: Benimle saygılı konuş
09:26
ABD’li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
ABD'li Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti
09:10
İran’dan ABD’ye 5. madde resti: Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin
İran'dan ABD'ye 5. madde resti: Ya sözünüzde durun ya da bedelini ödeyin
09:00
Tarihi maçta büyük skandal iddiası FIFA’dan jet açıklama geldi
Tarihi maçta büyük skandal iddiası! FIFA'dan jet açıklama geldi
08:43
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
Katar’ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
07:48
Milyonların hayal kırıklığı 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
Milyonların hayal kırıklığı! 5 yıldır beklenen maç 69 saniyede bitti
07:24
Rusya, Türkiye’ye ait S-400’lerin satışı için BAE’ye yeşil ışık yaktı
Rusya, Türkiye'ye ait S-400'lerin satışı için BAE'ye yeşil ışık yaktı
07:03
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı
ABD 140 hedefi vurdu, İran Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı
06:44
120 dakika nefesleri kesti Arjantin zor da olsa yarı finalde
120 dakika nefesleri kesti! Arjantin zor da olsa yarı finalde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2026 10:58:39. #7.12#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda Gemi Trafiğine Durdurma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.