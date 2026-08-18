Hürmüz Boğazı'nda Gemiye Saldırı
UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu açıkladı.
İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Hürmüz Boğazı'nda bir geminin bilinmeyen bir cisimle vurulduğunu duyurdu.
UKMTO tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda bir geminin makine dairesine bilinmeyen bir cismin isabet ettiği bildirildi.
Mürettebattan kayıplar olduğunu aktaran UKMTO, gemide bulunan mürettebattan diğer kişilerin de Umman Sahil Güvenlik güçleri tarafından kurtarılmakta olduğunu aktardı.
Yetkililerin olayın boyutlarını incelemekte olduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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