Hürmüz Boğazı'nda İletişim Hattı Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'nda İletişim Hattı Kuruldu

26.06.2026 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran ve ABD, Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaları önlemek için askeri iletişim hattı kurdu.

İran ve ABD'nin, Hürmüz Boğazı'nda askeri çatışmaları önlemek için bir askeri iletişim hattı kurduğu bildirildi.

Press TV'nin haberine göre, İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda askeri çatışmaların önlenmesi için iletişim hattı kuruldu.

İki ülke arasındaki askeri iletişim hattının, İran ve ABD arasında geçen hafta İsviçre'de yapılan görüşmelerin ardından arabulucular Pakistan ve Katar tarafından yayımlanan nihai bildiri kapsamında, Boğaz'da çatışmaya yol açabilecek olayları önlemek ve İslamabad Mutabakatı'nın Beşinci Maddesi hükümlerini uygulamak amacıyla kurulduğu belirtildi.

Diğer yandan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçiş, belirsiz düzenlemeler, paralel güzergahlar veya İran'ın kıyı devleti rolünü dikkate almayan karar alma süreçleri altında garanti edilemez." ifadelerini kullandı.

Garibabadi, Tahran ile koordinasyon sağlanamaması durumunda diğer güzergahların askıya alınacağı uyarısında bulundu.

İran, varılan mutabakat uyarınca, Hürmüz Boğazı'ndan yapılacak her türlü geçişin kendisi tarafından açıklanan güzergahlar üzerinden gerçekleşmesi gerektiğini ifade ediyor. Umman Ulaştırma Bakanlığı önceki gün yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda geçici bir deniz koridoru kullanım seçeneği üzerine Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon sağladıklarını ve gemilerin, gerekli koordinasyonu IMO ile sağlamaları gerektiğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması ise "İran ile koordinasyon sağlanmadan, bazı merciler tarafından gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi için yeni bir güzergah açıklandı. Bu kabul edilemez ve tamamen tehlikelidir." açıklamasını yapmıştı.

Açıklamanın ardından dün ABD ile İran'ın mutabakat zaptından sonra ilk defa Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda İletişim Hattı Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İspanya’da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez’e istifa çağrıları yükseldi İspanya'da yolsuzluk kıskacındaki Başbakan Pedro Sanchez'e istifa çağrıları yükseldi
Bu görüntülere yürek dayanmaz Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı Bu görüntülere yürek dayanmaz! Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen tutuklandı
Edirne’de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı Edirne'de iş yerinde çıkan yangın panik yarattı, ilk müdahaleyi esnaf yaptı
15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi 15 yaşındaki çırağı hava kompresörüyle öldüren kalfaya müebbet hapis istendi
Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor Otonom araçlar için fren pedalı zorunluluğu kaldırılıyor
Yüksek Mahkeme’den Trump’a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek Yüksek Mahkeme'den Trump'a yeşil ışık: Milyonlarca göçmeni sınır dışı edecek

17:00
Şenol Güneş, eleştirilerin odağı olan Uğurcan Çakır’a sahip çıktı: Türkiye’nin en iyisi o
Şenol Güneş, eleştirilerin odağı olan Uğurcan Çakır'a sahip çıktı: Türkiye'nin en iyisi o
16:50
Güzelliğini annesinden almış Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi
Güzelliğini annesinden almış! Duru Kınay Bodrum sahillerinde büyüledi
16:39
Fatih Ürek’in dudak uçuklatan mirası için karar verildi Hepsi tek tek satılacak
Fatih Ürek'in dudak uçuklatan mirası için karar verildi! Hepsi tek tek satılacak
15:41
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
Otelde zehirlenerek ölen Böcek ailesi davasında karar çıktı
15:05
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj
14:46
3 kardeşe acı veda Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 17:09:32. #7.12#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'nda İletişim Hattı Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.