Hürmüz Boğazı'nda Kaçakçılık Faaliyetleri Yeniden Başladı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda Kaçakçılık Faaliyetleri Yeniden Başladı

Hürmüz Boğazı\'nda Kaçakçılık Faaliyetleri Yeniden Başladı
25.06.2026 14:34
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Askeri gerginliğin azalmasıyla kaçakçılar, İran ile BAE arasındaki yasa dışı ticarete döndü.

Hürmüz Boğazı'nda askeri gerginliğin azalmasıyla birlikte kaçakçılar, İran ile Basra Körfezi ülkeleri arasındaki faaliyetlerine tekrar başladı.

Ateşkes ve ardından imzalanan mutabakat zaptıyla birlikte, Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'ndaki askeri gerginliğin azalması, bölgede bulunan kaçakçıların tekrar faaliyete geçmesi sonucunu doğurdu.

Kaçakçılar özellikle, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kenti ile İran'ın Bender Abbas kenti arasında küçük teknelerle çalışırken, genel manada kumaş, kıyafet ve ayakkabı taşıyarak bu malları yasa dışı yollarla İran'a sokuyorlar.

Gümrük vergilerinden kaçınmak için İran'a yasa dışı yollarla sokulan ürünler, Bender Abbas kenti sahillerinde kapıları açık durumda bekleyen araçlara yüklenerek ülkenin iç kesimlerine naklediliyor.

Teknelerdeki ürünlerin sahillerde bekleyen arabalara nakledilmesi ise 5 dakikadan daha kısa sürüyor. Bölgede ayrıca akaryakıt kaçakçılığının da oldukça yaygın olduğu biliniyor.

İran'dan yüklenen kaçak akaryakıt, Basra Körfezi üzerinde bulunan gemilere yükleniyor.

İranlı yetkililer özellikle akaryakıt kaçakçılığı yapanlara karşı yoğun güvenlik önlemleri alırken, akaryakıt dışında ürün taşıyan kaçakçıların ise rahat tavırları dikkati çekiyor.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, Kaçakçılık, Orta Doğu, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda Kaçakçılık Faaliyetleri Yeniden Başladı - Son Dakika

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