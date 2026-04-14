Hürmüz Boğazı'nda Tarihi Gerilim: ABD Ablukası ve İran'ın Kapatma Tehdidi

14.04.2026 00:00
ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki İran limanlarına yönelik deniz ablukası, bölgedeki gerilimi artırdı. İran, bu durumu 'ölümcül bir girdap' olarak nitelendirerek sert bir karşılık verdi. Petrol fiyatları ani bir yükseliş gösterdi.

Dünyanın gözü, stratejik Hürmüz Boğazı'ndaki tarihi gerilime çevrildi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın İran limanlarına yönelik deniz ablukasını başlatması, bölgedeki tansiyonu eşi görülmemiş bir seviyeye taşıdı. İran Devrim Muhafızları'ndan sert tepki gecikmedi; Washington'ı 'ölümcül bir girdap' yaratmakla suçlayan Tahran yönetimi, küresel enerji krizinin fitilini ateşledi.

İran Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 'Hatem'ül Enbiya' Karargahı, uluslararası topluma net bir mesaj vererek, Körfez ve Umman Denizi'nde güvenliğin 'ya herkes için ya da hiç kimse için' sağlanacağını belirtti. Karargah, karasuları üzerindeki egemenlik haklarını kullanarak düşman unsurların Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu ve boğazda kalıcı bir denetim mekanizması kurulacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ablukanın fiilen devreye girdiğini ve müttefik ülkelerin de destek verdiğini açıkladı. Sert bir dil kullanan Trump, 'İran'ın müzakere masasına dönüp dönmemesi umurumda değil' ifadelerini kullandı ve İran'ı boğazı açık tutma taahhütlerini ihlal etmekle suçladı. Beyaz Saray, ABD Donanması'nın ablukayı sürdürecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Hürmüz Boğazı'ndaki bu sıcak gelişme, küresel piyasalarda anında deprem etkisi yarattı. Petrol fiyatları yüzde 8 artışla Brent petrolün varil fiyatını 104 doların üzerine taşıdı, motorin fiyatlarında da ani sıçramalar yaşandı. Denizcilik verileri, Asya piyasalarındaki alıcıların tedarik krizine hazırlandığını gösteriyor.

Washington'ın agresif stratejisi, bazı müttefikler arasında çatlaklara yol açtı. Trump, NATO'nun ablukaya katılacağını iddia etse de, İngiltere Başbakanı Keir Starmer bu iddiayı yalanlayarak ülkesinin katılmayacağını duyurdu ve diplomatik çözüm çağrısı yaptı. Avustralya da ablukaya iştirak etmeleri yönünde talep almadıklarını bildirdi.

Hürmüz Boğazı, Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Gülistan Doku soruşturmasında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soney'in oğlu da gözaltına alındı
Gülistan Doku olayıyla ilgili 7 ilde 13 gözaltı kararı
Gürsel Tekin: Kılıçdaroğlu tokalaşma haberini görünce şaşırdı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Advertisement
