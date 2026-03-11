Hürmüz Boğazı'nda Tayland Gemisine Füze Saldırısı - Son Dakika
Hürmüz Boğazı'nda Tayland Gemisine Füze Saldırısı

11.03.2026 15:06
Tayland bandıralı gemiye yapılan saldırıda 3 mürettebat kayboldu, 20 kişi kurtarıldı.

Tayland Donanması, Hürmüz Boğazı yakınlarında Tayland bandıralı bir dökme yük gemisine füze saldırısı düzenlendiğini ve 23 kişilik mürettebatın 3'ünden haber alınamadığını duyurdu.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Donanması, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bir limandan Hindistan'a gitmek üzere hareket eden Tayland bandıralı dökme yük gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Geminin, Hürmüz Boğazı'nı geçmesinin ardından iki füzeyle saldırıya uğradığı, arka bölümünde ve makine dairesinde patlama meydana geldiği belirtildi.

Tayland vatandaşı 23 kişilik mürettebattan 20'sinin cankurtaran botlarıyla Umman'daki bir limana ulaştığı, 3 kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi.

Umman Donanmasından birliklerin, gemide olduğu değerlendirilen 3 kişiye ulaşmaya çalıştığı aktarıldı.

Tayland Donanmasının da mürettebatın tamamının Tayland'a güvenli dönüşü için gerekli işbirliklerini yaptığı kaydedildi.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlatması ile İran Devrim Muhafızları Ordusunun, Hürmüz Boğazı'nı kullanan özellikle ABD ve İsrail'e ait gemilere misillemesinin ardından boğazdaki ticari gemi trafiği azalmıştı.

Kaynak: AA

