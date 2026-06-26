Hürmüz Boğazı'ndaki Denizci Tahliyeleri Askıya Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'ndaki Denizci Tahliyeleri Askıya Alındı

26.06.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IMO, Hürmüz Boğazı'ndaki tahliye operasyonunu, güvenlik nedeniyle geçici olarak durdurdu.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler Uluslararası Denizcilik Örgütü, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin tahliyesine yönelik planı, bir yük gemisinin saldırıya uğramasının ardından güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurdu.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan 11 binden fazla denizcinin tahliyesine yönelik operasyonu, bölgeden geçen bir yük gemisinin saldırıya uğramasının ardından askıya aldı.

IMO Genel Sekreteri Arsenio Dominguez, bazı gemilerin ve mürettebatın daha önce tahliye edildiğini ancak operasyonun sürdürülebilmesi için "gerekli güvenlik garantileri"nin sağlanması gerektiğini söyledi.

İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi (UKMTO), dün yaptığı açıklamada, Umman'ın Dahit Limanı'nın yaklaşık 7,5 deniz mili güneydoğusunda seyreden bir geminin "kimliği belirsiz bir mermi" tarafından vurulduğunu bildirdi. Olayda can kaybı yaşanmadığı belirtildi.

"BELİRLENEN ROTALAR DIŞINDA GÜVENLİK GARANTİSİ VEREMEYİZ"

Denizcilik risk yönetimi şirketi Vanguard ise saldırıya uğrayan Singapur bayraklı Ever Lovely isimli geminin, saldırıya rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçişini sürdürdüğünü açıkladı. ABD medyasına konuşan ABD'li yetkililer, saldırının İran tarafından gerçekleştirildiğini öne sürerken, İran'ın boğazdaki geçişleri koordine etmek amacıyla oluşturduğu Basra Körfezi Boğaz İdaresi (PGSA) de Hürmüz'den geçen gemilerin belirlenen rotaların dışında seyretmesi durumunda güvenli geçiş garantisi verilmeyeceğini duyurdu.

IMO: DENİZCİLERIN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ

Şubat ayından bu yana ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları nedeniyle yüzlerce gemi ve binlerce denizci Basra Körfezi'nde mahsur kalmıştı. IMO, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasının ardından salı günü geniş çaplı tahliye operasyonunu başlatmıştı. Operasyonun İran, Umman, ABD, bölgedeki diğer kıyı devletleri ve denizcilik sektörüyle koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtilmişti.

Dominguez, saldırıya uğrayan geminin IMO'nun tahliye çerçevesi kapsamında hareket etmediğini belirterek, "Denizcilerin güvenliği her zaman önceliğimiz olmuştur. Koordineli bir yaklaşım ve seyir güvenliğinin sağlanabilmesi için daha fazla netlik elde edilene kadar tahliye planı askıya alınacaktır" dedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası Denizcilik Örgütü, Savaş ve Çatışma, Hürmüz Boğazı, Denizcilik, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'ndaki Denizci Tahliyeleri Askıya Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk Bankada işlem yaparken başına kedi düştü: Kalpten gidiyorduk
39 saniyede cehennemi yaşadılar Çifte depremi en iyi anlatan görüntü 39 saniyede cehennemi yaşadılar! Çifte depremi en iyi anlatan görüntü
Alman Patriot sistemi Kürecik’te göreve başladı Alman Patriot sistemi Kürecik'te göreve başladı
Motokurye Kazasında Sanığa Ceza Motokurye Kazasında Sanığa Ceza
Kars’ta Kerbela matem töreni Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin’i andı Kars'ta Kerbela matem töreni! Yüzlerce kişi Hz. Hüseyin'i andı
Fransa’da ilk Ebola vakası 5 kişi karantinaya alındı Fransa'da ilk Ebola vakası! 5 kişi karantinaya alındı

10:44
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper’e sert tepki Kaçan gole canlı yayında isyan etti
Azerbaycanlı spikerden Barış Alper'e sert tepki! Kaçan gole canlı yayında isyan etti
10:29
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
YKS sınavında yapay zeka ile kopya skandalı! Yakalanan genç kendini bakın nasıl savundu
10:10
Türkiye’den çifte depremin yıktığı Venezuela’ya yardım eli
Türkiye'den çifte depremin yıktığı Venezuela'ya yardım eli
09:38
Faturalarda devrim gibi yenilik Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
Faturalarda devrim gibi yenilik! Milyonlarca aboneyi ilgilendiriyor
09:02
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino’dan A Milli Takım’a olay sözler
ABD teknik direktörü Mauricio Pochettino'dan A Milli Takım'a olay sözler
09:02
Rusya: Gece boyunca Ukrayna’ya ait 660 İHA’yı düşürdük
Rusya: Gece boyunca Ukrayna'ya ait 660 İHA'yı düşürdük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 10:52:12. #.0.5#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'ndaki Denizci Tahliyeleri Askıya Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.