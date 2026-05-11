Hürmüz Boğazı'ndaki Gemi Patlaması İnceleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'ndaki Gemi Patlaması İnceleniyor

11.05.2026 10:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Güney Kore Dışişleri Bakanı, Panama bayraklı gemideki patlama için daha dikkatli bir inceleme gerektiğini vurguladı.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore şirketince işletilen Panama bayraklı gemide meydana gelen patlamaya ilişkin daha dikkatli bir inceleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Cho, Güney Kore merkezli HMM Co tarafından işletilen Panama bayraklı gemide, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında, boğazdaki sularda demirli bulunduğu sırada 4 Mayıs'ta meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Cho, "Hala daha dikkatli bir şekilde incelememiz gereken hususlar var ve bunları titizlikle gözden geçirdikten sonra bir karar vermemiz gerekecek." ifadesini kullandı.

Saldırının kaynağının henüz doğrulanmadığını ve olay yerinde bulunan motor parçaları üzerinde ek analizler yapılacağını aktaran Cho, Bakanlığın soruşturma bulguları hakkında ABD'ye bilgi verdiğini kaydetti.

Cho, İran'ın Seul Büyükelçisi Saeed Koozechi'nin soruşturma sonuçlarının açıklanmasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına ilişkin ise "Öncelikle durumu açıklamamız gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore şirketince işletilen Panama bayraklı gemide meydana gelen patlamanın, "henüz tanımlanamayan hava kaynaklı cisimlerin isabet etmesi" sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Merkezi Güney Kore'de bulunan HMM Co tarafından işletilen Panama bayraklı gemide, Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında, boğazdaki sularda demirli bulunduğu sırada 4 Mayıs'ta patlama meydana gelmiş ve ardından yangın çıkmıştı.

Gemide 6'sı Güney Koreli, 18'i yabancı olmak üzere toplam 24 kişiden oluşan mürettebatın bulunduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını belirtmişti.

Gemi, inceleme amacıyla Dubai Limanı'na ulaşmıştı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Güvenlik, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'ndaki Gemi Patlaması İnceleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu: Genel kurul bir kardeşlik meselesi, bayrak ve milli değerler üzerinden tartışma olmaz
Düzce’de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti Düzce'de rafting yapan kadın akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Doktorları bile şaşırtan vaka Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi Doktorları bile şaşırtan vaka! Kabızlık sandı ama karnı burnuna geldi
Sivas’ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı Sivas'ta akraba aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı

10:28
Abdullah Kavukcu duyurdu Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Galatasaray’a gidiyor
Abdullah Kavukcu duyurdu! Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Galatasaray'a gidiyor
10:22
Savcı Sayan’dan kafa karıştıran sözler
Savcı Sayan'dan kafa karıştıran sözler
10:20
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
Muhittin Böcek 8,5 saat etkin pişmanlık ifadesi verdi
09:59
İsrail’in Irak’taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
İsrail'in Irak'taki gizli üssünü ifşa eden çoban öldürüldü
09:33
Savaş Hindistan’ı fena vurdu Modi’den vatandaşlarına 2 kritik çağrı
Savaş Hindistan'ı fena vurdu! Modi'den vatandaşlarına 2 kritik çağrı
09:09
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Terörsüz Türkiye sürecini yürütecek mekanizmanın adı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2026 10:42:46. #.0.4#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'ndaki Gemi Patlaması İnceleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.