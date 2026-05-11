Hürmüz Boğazı'ndaki Gemi Patlaması İnceleniyor

Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore şirketince işletilen Panama bayraklı gemide meydana gelen patlamaya ilişkin daha dikkatli bir inceleme yapılması gerektiğini ifade etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Dışişleri Bakanı Cho, Güney Kore merkezli HMM Co tarafından işletilen Panama bayraklı gemide, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında, boğazdaki sularda demirli bulunduğu sırada 4 Mayıs'ta meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.

Cho, "Hala daha dikkatli bir şekilde incelememiz gereken hususlar var ve bunları titizlikle gözden geçirdikten sonra bir karar vermemiz gerekecek." ifadesini kullandı.

Saldırının kaynağının henüz doğrulanmadığını ve olay yerinde bulunan motor parçaları üzerinde ek analizler yapılacağını aktaran Cho, Bakanlığın soruşturma bulguları hakkında ABD'ye bilgi verdiğini kaydetti.

Cho, İran'ın Seul Büyükelçisi Saeed Koozechi'nin soruşturma sonuçlarının açıklanmasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılmasına ilişkin ise "Öncelikle durumu açıklamamız gerekiyordu." ifadesini kullandı.

Güney Kore, Hürmüz Boğazı'nda Güney Kore şirketince işletilen Panama bayraklı gemide meydana gelen patlamanın, "henüz tanımlanamayan hava kaynaklı cisimlerin isabet etmesi" sonucu gerçekleştiğinin tespit edildiğini açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Gemide 6'sı Güney Koreli, 18'i yabancı olmak üzere toplam 24 kişiden oluşan mürettebatın bulunduğu aktarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen Güney Kore bandıralı bir gemiye saldırı düzenlediğini ve buna karşılık İran'a ait 7 botu batırdıklarını belirtmişti.

Gemi, inceleme amacıyla Dubai Limanı'na ulaşmıştı.