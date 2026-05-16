Hürmüz Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Yazda Başlayacak

16.05.2026 10:51
ABD Enerji Bakanı Wright, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin yaz aylarında başlayacağını açıkladı.

ABD Enerji Bakanı Chris Wright, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle gemi trafiğinde kesintilerin yaşandığı Hürmüz Boğazı'ndaki akışın "en geç yazın başlayacağını" söyledi.

CNBC'ye konuşan Enerji Bakanı Wright, enerji alanındaki son duruma ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Boğaz'da yaşanan aksaklıkları "geçici bir kesinti" olarak tanımlayan Wright, "Hürmüz Boğazı'ndaki trafik, mümkün olan en kısa sürede, en geç bu yaz bir dönemde kesinlikle başlayacak." ifadesini kullandı.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması ve ABD'nin deniz ablukası

İran, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta ortak saldırılarıyla başlayan savaş sonrasında küresel enerjinin stratejik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı'nı geçişlere kapatmıştı. Bu kararla petrol fiyatlarında savaş öncesine kıyasla yüzde 65'lere kadar artış görüldü.

ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a deniz ablukası uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

İran, 17 Nisan'da Lübnan'da ateşkes sağlanması üzerine ateşkes süresince Hürmüz Boğazı'nın İran donanması ile koordinasyon halinde olmak şartıyla ticari gemilerin geçişlerine açık olduğunu duyurmuş ancak ABD'nin deniz ablukasına devam edeceğini duyurması üzerine boğazdan geçişlere yeniden kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Denizcilik, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Güncel, Enerji, Dünya, Son Dakika

