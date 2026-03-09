Hürmüz Boğazı'ndaki Kriz Enerji Piyasalarını Sarstı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hürmüz Boğazı'ndaki Kriz Enerji Piyasalarını Sarstı

09.03.2026 12:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İsrail'in saldırıları sonrası Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiği durdu; petrol fiyatları yükseldi.

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinin durma noktasına gelmesi, küresel enerji piyasalarında son yılların en ciddi sarsıntılarından birini tetikledi. Petrol fiyatlarının hızla yükseldiği ve enerji arzına ilişkin belirsizliğin küresel ekonomi üzerinde zincirleme etkiler yaratabileceği belirtiliyor.

Körfez bölgesindeki güvenlik risklerinin artmasıyla birlikte tanker şirketleri ve deniz taşımacılığı firmaları, Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri büyük ölçüde durdurdu. Küresel petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazdaki aksama, petrol piyasalarında ciddi bir şok yarattı.

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD ham petrol fiyatı varil başına 100 doların üzerine çıkarak son yılların en yüksek seviyelerinden birine ulaştı. Batı medyasına değerlendirmelerde bulunan analistler, boğazın kapalı kalmaya devam etmesi halinde küresel petrol üretiminin günde milyonlarca varil azalabileceğini ve bunun enerji fiyatlarında daha büyük artışlara yol açabileceğini belirtiyor.

Krizin yalnızca petrol piyasalarını değil, küresel ekonomiyi de etkileyebileceği ifade ediliyor. Artan enerji maliyetlerinin benzin ve dizel fiyatlarını yükseltmesi, ulaştırma ve üretim maliyetlerini artırması ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

Öte yandan, İsrail'in İran'daki enerji altyapılarını da hedef almaya başlaması endişeleri artırdı. Bölgedeki petrol tesisleri ve yakıt depolarına yönelik saldırıların, enerji tedarik zincirini daha da kırılgan hale getirdiği değerlendiriliyor.

Körfez'den taşınan petrolün büyük bölümünü ithal eden Asya ülkelerinin ise krizden en fazla etkilenebilecek bölgeler arasında olduğu belirtiliyor. Uzmanlara göre, Hürmüz Boğazı'ndaki aksamanın uzaması halinde küresel enerji piyasalarında 1970'lerdeki petrol krizlerini hatırlatan bir şok yaşanabilir.

Kaynak: ANKA

Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Ekonomi, İsrail, Finans, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'ndaki Kriz Enerji Piyasalarını Sarstı - Son Dakika

Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı Nusret Mayın Gemisi 111 yıl sonra aynı rotada seyre çıktı
Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti Almanya Tahran Büyükelçiliği personelini tahliye etti
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Görüntü İran’dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu Görüntü İran'dan: Haberi alan akaryakıt istasyonuna koştu
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar 300 yıllık tarihi cayır cayır yaktılar

13:10
Putin’den Mücteba Hameney’e ilk mesaj Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Putin'den Mücteba Hameney'e ilk mesaj! Babasıyla ilgili sözleri dikkat çekti
12:48
Mücteba Hamaney’in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
Mücteba Hamaney'in 2009 protestolarındaki rolü tartışma yarattı
11:40
İran Kadın Milli Futbol Takımı’na İran’da saldırı
İran Kadın Milli Futbol Takımı'na İran'da saldırı
11:36
İmamoğlu’nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
İmamoğlu'nun talebine mahkeme başkanından ret: Burası yeri değil
11:20
İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in 17 yaşındayken çekilen görüntüleri
11:07
Trump’ı yalanlayan görüntü İşte ABD’nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Trump'ı yalanlayan görüntü! İşte ABD'nin 168 kız öğrenciyi vurma anı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 13:22:55. #7.12#
SON DAKİKA: Hürmüz Boğazı'ndaki Kriz Enerji Piyasalarını Sarstı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.