Hürmüz Boğazı'ndaki Tehlikeli Gelişmelere Uyarı

12.04.2026 17:13
BAE Bakanı Cabir, Hürmüz Boğazı'ndaki seyrüsefer kısıtlamalarının küresel riskler taşıdığını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, Hürmüz Boğazı'nda seyrüseferin kısıtlanmasına yönelik girişimlerin ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

Bakan Cabir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

Cabir, "Hürmüz Boğazı hiçbir zaman İran'a ait olmadı ki kapatılabilsin ya da seyrüseferi kısıtlayabilsin." ifadelerini kullandı.

Söz konusu girişimlerin yalnızca bölgesel bir mesele olmadığını vurgulayan Cabir, bunun küresel ekonomik sistemin ana damarlarından birini sekteye uğratacağını ve enerji, gıda ile sağlık güvenliği açısından tüm ülkeler için doğrudan tehdit oluşturacağını belirtti.

Sahadaki gelişmelere de değinen Cabir, 28 Şubat'tan bu yana en az 22 geminin hedef alındığını, saldırılarda 10 mürettebatın hayatını kaybettiğini aktardı.

Yaklaşık 20 bin denizcinin güvenli geçiş yapamadığı için mahsur kaldığını ifade eden Cabir, ayrıca yaklaşık 800 ticari geminin de faaliyetlerinin aksadığını, bunların yaklaşık 400'ünün petrol tankeri olduğunu kaydetti.

BAE'li Bakan, bu tür eylemlerin "hukuka aykırı, tehlikeli ve kabul edilemez" olduğunu belirterek, uluslararası toplumun bu durumun sonuçlarını kaldıramayacağını belirtti.

Kaynak: AA

Dünya devi gemileri yaktı! Osimhen'i alabilmek için 5 yıldız isimle yollarını ayırıyorlar
Kocaelispor'dan Galatasaray maçı öncesi ortalığı yangın yerine çevirecek sözler
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi
İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi
