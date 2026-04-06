Hürmüz Boğazı'ndan 15 Geminin Geçişi
Hürmüz Boğazı'ndan 15 Geminin Geçişi

06.04.2026 10:03
Son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 15 gemi geçti, deniz trafiği savaş öncesine göre %90 düşük.

(ANKARA) - İran medyasına yansıyan haberlere göre, son 24 saat içinde 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği ancak deniz trafiğinin savaş öncesine kıyasla hala yüzde 90 civarında daha düşük olduğu belirtildi.

Fars haber ajansı, son 24 saat içinde 15 geminin Hürmüz Boğazı'ndan "İran'ın izniyle" geçtiğini bildirdi. Haberde, deniz trafiğinin savaş öncesine kıyasla hala yüzde 90 daha düşük olduğu belirtildi.

Aralarında Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de bulunduğu İranlı yetkililer, kritik öneme sahip deniz geçidinin tamamen kapatılmadığını, yalnızca "düşman ülkelere" kapalı olduğunu birçok kez dile getirmişti. İran'ın Hatam el-Enbiya Merkez Karargahı sözcüsü İbrahim Zülfikari, dün yaptığı açıklamada Irak'ın uygulanan kısıtlamalardan muaf tutulduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması için verdiği süreyi 6 Nisan'a kadar uzatmış ve son sosyal medya paylaşımlarından birinde, İran'a verdiği sürenin dolmak üzere olduğunu hatırlatmıştı.

Kaynak: ANKA

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Advertisement
