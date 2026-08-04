Hürmüz Boğazı'nı Açacak Belge Hazırlanıyor

Pakistan hükümeti kaynakları, arabulucuların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırladığını bildirdi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Pakistan hükümeti kaynakları, ABD ve İran arasındaki müzakerelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Arabulucuların Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir belge hazırladığında olduğunu belirten kaynaklar, Pakistanlı ve Katarlı yetkililerin arabuluculuğundaki ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmelerin bu belgeyi nihai haline kavuşturmak için "son aşamada" olduğunu aktardı.

Kaynaklar, "Pakistan ve Katar'ın, Washington, Tahran ve diğer bazı bölgesel ortaklarla diplomatik temaslarını yoğunlaştırmasıyla birlikte İslamabad Mutabakat Anlaşması kapsamında Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına ilişkin önemli bir gelişmenin bu hafta yaşanması bekleniyor." dedi.

Umman'ın da son görüşmelerde önemli bir rol üstlendiğine değinen kaynaklar, söz konusu tek sayfalık belgenin sadece Hürmüz Boğazı ile ilgili olduğunu ifade etti.

Kaynaklara göre, belgede İran'ın nükleer programından bahsedilmezken, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması buna karşılık ABD'nin de ablukayı kaldırması öngörülüyor.

Kaynaklar belge üzerinde anlaşılmayan konuların başında Hürmüz Boğazı'ndan geçiş ücretinin geldiğine işaret ederek, "ABD tarafı, Hürmüz Boğazı'nın savaşın başlamasından önceki gibi ticari gemiler için tamamen ücretsiz olması gerektiği konusunda ısrar ediyor. Öte yandan Tahran, çevre ve güvenlik maliyetlerini karşılamak üzere bir 'hizmet ücreti' talep ediyor." bilgisini paylaştı.

Bu konuya "orta yol" bulunması için görüşmelerin devam ettiğini bildiren yetkili, Tahran'ın boğazda farklı gemicilik koridorları fikrine karşı çıktığını belirtti.