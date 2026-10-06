Hürmüz'e alternatif Petroline, günlük 5,8 milyon varil kapasiteye ulaştı - Son Dakika
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Hürmüz'e alternatif Petroline, günlük 5,8 milyon varil kapasiteye ulaştı

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Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, Hürmüz'e alternatif Petroline'in kapasitesinin bu sabah itibarıyla günlük 5,8 milyon varile ulaştığını bildirdi. İran'ın Hürmüz'ü kapatmasıyla hat daha önemli hale geldi; eylülde İHA saldırısı sonrası 11 gün kapalı kalmıştı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz bin Selman, ülkesinin, Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye aldığı "Petroline" adlı "Doğu-Batı Petrol Boru Hattı"nın Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi.

Bakan Bin Selman, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen bir panelde Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bin Selman, hattın operasyonel kapasitesinin bu sabah itibarıyla günlük 5,8 milyon varillik ham petrol taşıma kapasitesine ulaştığını belirtti.

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın ardından İran, Körfez petrolünün dünyaya ulaştırıldığı önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı başta petrol tankerleri olmak üzere gemilerin geçişine kapattı.

Hürmüz Boğazı'nın kapatılması üzerine Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı daha da önemli hale geldi.

Hat, 10-11 Eylül tarihlerinde Irak'tan gelen kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alınmış ve hattın işleyişini sağlayan 11 pompa istasyonundan 3 tanesi doğrudan isabet almıştı. Söz konusu hat, yaklaşık 11 gün kapalı kalmıştı.

Doğu-Batı Petrol Boru Hattı

"Petroline" olarak da bilinen Doğu-Batı Petrol Boru Hattı, Suudi Arabistan'ın en önemli ham petrol taşıma hatlarından biri.

Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco tarafından işletilen hat, ülkenin doğusundaki Abkayk bölgesinden Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya kadar yaklaşık 1200 kilometre uzanıyor.

Tamamı Suudi Arabistan sınırları içinde bulunan hat, ham petrolü ülkenin doğusundaki üretim ve işleme merkezlerinden Kızıldeniz kıyısındaki rafineri ve ihracat tesislerine taşıyor.

Petroline, Suudi Arabistan'a petrolü Hürmüz Boğazı'ndan deniz yoluyla geçirmek zorunda kalmadan Kızıldeniz'e ulaştırabileceği kara üzerinden alternatif bir güzergah sağlıyor.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, 12 Nisan 2026'da Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'nın tam pompalama kapasitesinin günlük yaklaşık 7 milyon varil olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA
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