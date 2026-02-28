Hürriyet Camisi'ne Saldırı Kınandı

Batı Trakya'nın Rodop ili Yeni Sol Partisi Milletvekili Özgür Ferhat, İskeçe'deki Hürriyet Camisi'nin duvarına haç ve çeşitli işaretlerin çizilmesini kınadı.

Ferhat, yaptığı yazılı açıklamada, ramazan ayında ve cuma günü camide yoğunluğun arttığı bir zamanda fark edilen olayın zamanlamasına dikkati çekerek söz konusu eylemin, azınlığın hassasiyetlerini hedef aldığını belirtti.

Yapılan çizimlerin bilinçli gerçekleştirildiğini ifade eden Ferhat, yaşananları "çirkin bir saldırı" ve "provokasyon" olarak nitelendirdi.

Olayı üzüntüyle öğrendiğini kaydeden Ferhat, saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin bir an önce tespit edilerek adalete teslim edilmesi çağrısında bulundu.

Ferhat, yetkilileri göreve davet ederek güvenlik birimlerinin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

Batı Trakya Türk Azınlığı'nın benzer girişimlere karşı sağduyulu tutumunu sürdürdüğünü ve toplumsal huzurun korunmasının önem taşıdığını vurgulayan Ferhat, Hürriyet Camisi'nin duvarına haç ve çeşitli işaretlerin çizilmesini kınadı.

İskeçe kent merkezinde bulunan Hürriyet Camisi'nin dış duvarına dün gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından sprey boya ile haç işareti ve bazı çizimler yapılmıştı. Olay, sabah saatlerinde camiye gelen cemaat tarafından fark edilerek yetkililere bildirilmişti.