Hürriyet Partisi'nden Sosyal Medya Düzenlemesine Tepki

26.02.2026 23:55
Hürriyet Partisi, sosyal medyada kimlikle giriş ve anonim hesap yasağına karşı çıkarak ifade özgürlüğü savundu.

(ANKARA) - Hürriyet Partisi, sosyal medyaya kimlikle giriş ve anonim hesapların kapatılmasına yönelik düzenleme iddialarına karşı çıkarak, bunun ifade özgürlüğünü kısıtlayacağını savundu.

Hürriyet Partisi, hükümetin sosyal medya kullanımına ilişkin kimlikle giriş zorunluluğu getirilmesi ve anonim hesapların kapatılmasını öngören bir düzenleme hazırlığında olduğu iddialarına tepki gösterdi. Partiden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hükümet, sosyal medyaya kimlikle girilmesi ve anonim hesapların kapatılması yönünde bir düzenleme getirerek ifade hürriyetine büyük bir darbe vurmaya çalışıyor. Söz konusu düzenlemenin teknik olarak tüm anonim hesaplara uygulanacağı ifade edilse de pratikte seçici bir biçimde hükümetin siyaseten lehine işletileceğine dair şüphemiz yok. Türkiye'de geçmiş uygulamalar göstermiştir ki belirsiz, geniş yorumlanabilen ve orantısız düzenlemeler çoğu zaman tamamen keyfi ve seçici biçimde uygulanmaktadır."

Bu girişimin toplumun bir kesimini hedef alarak vatandaşların ifade hürriyetini ciddi manada kısıtlayacağı bellidir. Öte yandan böyle bir düzenlemenin yaratacağı caydırıcı etki ve otosansür ortamı, istibdat rejimini perçinleyecektir. Hürriyet Partisi olarak vatandaşların hak ve hürriyetlerini kısıtlayacak bu düzenlemeye karşı çıkıyoruz. Vatandaşlarımızın hürriyetlerini her alanda savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Hürriyet, Güncel, Medya, Son Dakika

Hürriyet Partisi'nden Sosyal Medya Düzenlemesine Tepki
