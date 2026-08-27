Hüsam Hasan'a Plaket Takdimi - Son Dakika
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Hüsam Hasan'a Plaket Takdimi

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Büyükelçi Şen, Filistin'e desteğinden dolayı Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan'a plaket verdi.

Türkiye'nin Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen, Dünya Kupası'ndaki başarısı ve Filistin halkına verdiği destek dolayısıyla Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hüsam Hasan'a plaket takdim etti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliği konutunda Filistin'in Kahire Büyükelçiliği işbirliğiyle "Filistinli ve Mısırlı Aileler Buluşması" düzenlendi.

Filistinli ve Mısırlı aileler arasındaki dayanışma ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan programa 200'ü Gazzeli ve 50'si Mısırlı 250 aile katıldı.

Programda konuşan Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Hüsam Hasan'ın Dünya Kupası'nda elde ettiği başarıları takdirle karşıladıklarını belirterek, Mısır Milli Takımı'nın son dünya şampiyonu karşısında korkusuzca mücadele ettiğini ve oyuna hükmettiğini vurguladı.

Hüsam Hasan'ın sergilediği saha performansının yanı sıra Filistin davasına verdiği samimi desteği öven Şen, bu duruşun Mısır halkının kalbinde Filistinlilere karşı taşıdığı hisleri yansıttığını ifade etti.

Etkinlikte Büyükelçi Şen, Filistin halkına sağladığı destek ve sergilediği tutumdan dolayı Hüsam Hasan'a bir takdir plaketi verdi.

Bölgedeki gelişmelere de değinen Şen, Türkiye'nin Gazze Şeridi'ndeki insani krizin hafifletilmesi, Filistin halkının can güvenliğinin sağlanması ve kalıcı bir ateşkesle bölgede barışın tesisi konusundaki kararlılığını yineledi.

Türkiye'nin Mısır ile yakın bir koordinasyon içinde çalıştığını belirten Şen, "Filistin halkına yönelik katliam ve haksızlıkların sona erdirilmesi, Gazze halkının daha fazla acı çekmesinin önlenmesi, İsrail güçlerinin çekilmesi, insani yardımların ulaştırılması ve yeniden imar sürecinin başlatılması için Mısır ile omuz omuza hareket ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Temmuz ayında Mısır Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda son 16 turuna kalmasının ardından Mısır Milli Takımı Teknik Direktörü Hasan, bu tarihi başarıyı Filistin halkına armağan etmiş ve Filistin bayrağı açarak takdir toplamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Diplomasi, Filistin, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüsam Hasan'a Plaket Takdimi - Son Dakika

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