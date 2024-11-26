Hüsamettin Yalgettekin'in Kayboluşunun 7. Günü: Dicle Nehri'nde Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Hüsamettin Yalgettekin'in Kayboluşunun 7. Günü: Dicle Nehri'nde Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Hüsamettin Yalgettekin\'in Kayboluşunun 7. Günü: Dicle Nehri\'nde Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin için Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları, soğuk hava ve şiddetli rüzgara rağmen 7'nci gününde sürüyor. Arama ekipleri, şu ana kadar Yalgettekin'e ait herhangi bir iz bulamadı.

26.11.2024 12:34  Güncelleme: 12:36
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde 17 Kasım'dan beri haber alınamayan Hüsamettin Yalgettekin (22) için Dicle Nehri'nde başlatılan arama çalışmaları, soğuk hava ve şiddetli rüzgara rağmen 7'nci günde de 30 kişilik ekiple sürüyor.

Silopi ilçesinde yaşayan Hüsamettin Yalgettekin'den evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. En son 17 Kasım saat 11.00 sıralarında Cizre'de olduğu tespit edilen Yalgettekin için 20 Kasım'da AFAD ve Cizre Belediyesi dalgıç ekipleri tarafından Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı.

AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar 7'nci günde de devam ediyor. Çalışmalar, arama-kurtarma teknisyenleri, dron operatörleri, termal kameralı dronlar, Cizre itfaiyesinden dalgıçlar, 1 su üstü bot, Van ve Bitlis emniyet müdürlüklerinden gelen kurbağa adam ekipleri, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığından SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) dalgıç ekibi ve Diyarbakır AFAD'dan 1 bot ve 2 su üstü olmak üzere 30 kişilik arama-kurtarma ekibiyle sürüyor. Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü son günlerde kar ve sağanak yağış uyarısında bulunduğu kentte ekipler, soğuk hava ve şiddetli rüzgara rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda, şu ana kadar Hüsamettin'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hüsamettin Yalgettekin'in Kayboluşunun 7. Günü: Dicle Nehri'nde Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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