Konak Belediyesi Sayesinde İhtiyaç Sahibi Tekerlekli Sandalyesine Kavuştu

13.02.2026 13:04  Güncelleme: 14:45
Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan Hüseyin Al'a başvurusunu üç gün içinde değerlendirerek, yeni bir sandalyeyi ulaştırdı. Al, bu destek sayesinde kendilerini yalnız hissetmediklerini belirtti.

(İZMİR) - Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne yaptığı başvuru sonucu tekerlekli sandalyesine kavuşan Hüseyin Al, "Kimsesiz olmadığımızı anladık. Nilüfer Başkanımıza teşekkür ediyorum, çok ilgilendiler. Artık benim de bir sandalyem var. Başvuru yaptım hemen üç gün içinde geldi sandalyem. Bu kadar ilgileneceklerini tahmin etmemiştim. Çok şaşırdım, çok mutlu oldum" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun "Konak'ta kimse yalnız hissetmeyecek" sözleriyle başlattığı sosyal yardım hizmetleri hamlesi, her geçen gün daha çok Konaklıya ulaşıyor. Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün tüm birimleri, belediyeye yapılan başvuruları hızla değerlendirerek, ihtiyacı olan vatandaşlara destek oluyor. Bu çalışmalar kapsamında son olarak müdürlüğün Engelli Danışmanlık ve Destek Hizmetleri Birimi, tekerlekli sandalye ihtiyacı olan Hüseyin Al'a ulaştı. Konak'ta ikamet eden, uzun yıllardır bir tekerlekli sandalyesi olsun isteyen Al, Konak Belediyesi resmi web sitesi üzerinden başvuru yaptı. Başvurusu hızla değerlendirilen Hüseyin Al'a üç gün içinde yepyeni bir tekerlekli sandalye hazırlandı ve evine ulaştırıldı. Mutluluğu yüzünden okunan Al, sevincini eşiyle paylaştı.

"Kimsesiz olmadığımızı anladık"

2014 yılında geçirdiği kaza sonucu engelli olan Hüseyin Al, Konak Belediyesi'nden aldığı hizmetin kendisi için çok kıymetli olduğunu, kendilerini yalnız hissetmediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"2014'te merdivenlerden düştüm, beyin kanaması geçirdim. Ondan sonra engelli oldum. Eşim Aysel Hanım sağ olsun, hep yanımda. Tekerlekli sandalyem olsun çok istiyordum. Sandalyem yok diye hastanede çok sıra bekliyordum. Düşünüp getirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiniz. Kimsesiz olmadığımızı anladık. Nilüfer Başkanımıza teşekkür ediyorum, çok ilgilendiler. Artık benim de bir sandalyem var. Başvuru yaptım hemen üç gün içinde geldi sandalyem. Bu kadar ilgileneceklerini tahmin etmemiştim. Çok şaşırdım, çok mutlu oldum."

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün hizmetlerinden yararlanmak isteyenler, belediyenin web sitesi üzerinden dakikalar içinde kolayca başvuru yapabiliyor. Web sitesinde "Başvurular" sekmesi altındaki https://sosyalhizmetler.konak.bel.tr/ linkinde bulunan kayıt formunu dolduranların belgeleri değerlendirmeye alınıyor ve talepler en kısa sürede karşılanıyor.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Son Dakika

