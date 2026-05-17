Hüseyin Baş Kocaeli'de Esnafla Buluştu

(KOCAELİ) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kocaeli'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnafın sorunlarını dinleyip partisinin çözüm önerilerini anlatan Baş, "Bugün esnafın maliyeden, vergi dairesinden, adliyeden korktuğu bir Türkiye yaşıyoruz. El ele vereceğiz, beraber olacağız ve Türkiye'yi hep birlikte güzel yarınlara kavuşturacağız" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Kocaeli'de düzenlenen esnaf buluşması programına katıldı. Baş, İzmit İstiklal Caddesi girişinde partililer, esnaf ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Daha sonra beraberindekilerle İstiklal Caddesi'ni gezen Baş, cadde üzerindeki esnafı ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti. İstiklal Caddesi'nde kurulan kahvaltı masasında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Baş'ın katıldığı programda konuşan İzmit Kent Merkezi Ticari Dayanışma Derneği (İKM) Başkanı Murat Öztürk, esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekerek, çözüm odaklı siyasetin önemine vurgu yaptı.

"İNSANLAR KİRALARINI SİGORTALARINI ÖDEYEMİYOR"

Öztürk, "Böyle zor bir süreçte değerli genel başkanımızın bizlerle beraber olup esnafın yanında olması çok kıymetli. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan Genel Başkanımız Hüseyin Baş'a teşekkür ediyorum. Esnaf olarak sıkıntılarımız çok büyük. İnsanlar kiralarını, sigortalarını ödeyemiyor. Genel başkanımız her geldiğinde esnaf ziyareti yapıyor. Diğer parti genel başkanları ve bürokratlara örnek olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Programda konuşan BTP Kocaeli İl Başkanı Muharrem Can ise vatandaşın yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını belirterek, "İktidara ulaşana kadar bu yolda devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BTP Lideri Hüseyin Baş, "Burası bildiğim kadarıyla İzmit'in en canlı noktası. Burayı da işgal etmiş gibi olduk ama güzel bir cumartesi sabahında Halil İbrahim sofrası kuruldu. Allah bütün sofralarınızı böyle bereketli ve muhabbetli kılsın" dedi.

Baş, Türkiye'nin zor günlerden geçtiğini, bu zor günleri atlatmanın tek yolunun el ele verip ülke için canhıraş çalışmak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin bu zor günleri ayrışarak, kavga ederek, ideolojiler peşinde birbirini kırıp dökerek aşabileceği bir ortamda değiliz. Dolayısıyla bugün Kocaeli'de kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin simgesi olan bir sofra kurulmuş oldu."

"ÇÖZÜM NOKTASINDA ORTAYA BİR GERÇEK BİR FORMÜL KOYAN YOK"

Biz Bağımsız Türkiye Partisi olarak esnafımızın, iş insanımızın, memurumuzun, emeklimizin, işçimizin; toplumun her kesiminin yaşadığı sorunların farkındayız. Ne yazık ki Türk siyasetinde aslında herkes bu sorunların farkında. Siyasetin bugün en büyük problemi şu; bütün siyasetçiler geliyor, sizlere yaşadığınız sorunları anlatıyor ve gidiyor. Ama çözüm noktasında ortaya gerçek bir formül koyan yok.

"TÜRKİYE VERGİ CENNETİNE DÖNÜŞTÜ"

Türkiye bir vergi cennetine dönüşmüştür. Devlet için bütün vatandaşlar ve esnaflar, son kuruşuna kadar cebindeki parası alınacak insanlar olarak görülmüştür. Bugünlerde ise 'varlık barışı' diye bir şey konuşuyorlar. Yine zenginler için bir vergi cenneti oluşturulmuştur. İstedikleri gibi para kazanıyorlar, sonra bir şekilde devletle barışıyorlar; ne vergi ödüyorlar ne başka bir yükümlülükle karşılaşıyorlar. Ama burada küçük bir berber esnafı, küçük bir taksici esnafı, kendi halinde bir kuyumcu; vergisini ödemek, maaşını yatırmak, sigorta primini karşılamak için mücadele ediyor. Milyonlarca dolarla oynayan büyük sermaye sahipleri ise günü geldiğinde devletle el sıkışıyor. Dolayısıyla bu hükümet, devletin tek gelir kaleminin vergi olduğu bir düzen oluşturdu. Ülkemizdeki ekonomik problemi çözmenin tek yolu millet olarak devlete sahip çıkmaktır ve devlete ait olanı yeniden devlete kazandırmaktır. İşletmelerimiz, fabrikalarımız, madenlerimiz; bu ülkenin bütün zenginlikleri son 20 yıl içerisinde elimizden çıktı. Özelleştirme adı altında ya kapılarına kilit vuruldu ya da satılıp elden çıkarıldı. Bunları yeniden devlete ve millete kazandırmadan ekonomik refaha ulaşmamız mümkün değildir.

BİRLİK VE BERABERLİĞİN ÖNEMİ

Türkiye'nin aynı zamanda adaletten korkulmayan bir döneme girmesi gerekiyor. Bugün esnafın maliyeden korktuğu, vergi dairesinden korktuğu, adliyeden korktuğu bir Türkiye yaşıyoruz. Esnaf bunu yaşıyor, siyasetçi bunu yaşıyor, vatandaş bunu yaşıyor. Bakın, Türk devlet anlayışının temelinde ne vardır? 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Eğer insanı yok ederseniz, insanı ezerseniz; ortada ne devlet kalır ne başka bir şey kalır. Dolayısıyla el ele vereceğiz, beraber olacağız ve Türkiye'yi hep birlikte güzel yarınlara kavuşturacağız inşallah."

Programın ardından yeniden esnaf ziyaretlerinde bulunan Hüseyin Baş, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.