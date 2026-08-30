Hüseyin Baş\'tan 30 Ağustos Mesajı

(ANKARA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün bize düşen; bu büyük mirasa sahip çıkmak, milli iradeyi, bağımsızlığı ve Cumhuriyetimizi daha güçlü bir geleceğe taşımaktır" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Baş, mesajında şunları kaydetti:

"30 Ağustos, milletimizin bağımsızlık iradesinin ve vatan sevgisinin tarihe kazınmış büyük bir zaferidir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, milletimizin kendi kaderini kendi ellerine aldığının en güçlü göstergelerinden biridir.

Bugün bize düşen; bu büyük mirasa sahip çıkmak, milli iradeyi, bağımsızlığı ve Cumhuriyetimizi daha güçlü bir geleceğe taşımaktır.

Bağımsız Türkiye Partisi olarak, Milli Mücadele'nin ruhuna ve bize emanet edilen değerlere sahip çıkmaya; Türkiye'yi her alanda güçlü, bağımsız ve müreffeh bir ülke haline getirme görevini üstlenmeye hazırız.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."