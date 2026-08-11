Hüseyin Baş'tan Çerçeve Yasa Eleştirisi - Son Dakika
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Hüseyin Baş'tan Çerçeve Yasa Eleştirisi

Hüseyin Baş\'tan Çerçeve Yasa Eleştirisi
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BTP Genel Başkanı Baş, kabul edilen yasayı eleştirerek toplumsal mutabakatı sorguladı.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, TBMM Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin, "Aylardır komisyonda oturup kalktınız, toplantılar yaptınız. Allah aşkına, hazırladığınız yasa teklifi bu mu?" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun'a ilişkin "Çerçeve Yasaya, Çerçevelik Sorular" başlığıyla paylaşım yaptı.

Baş'ın paylaşımında şu soruları yöneltti:

"1- Meclis'ten bir yasanın geçmesi için salt çoğunluk yeterliyken ve AK Parti, MHP ve DEM Parti bu sayıya çok rahat ulaşabiliyorken; çerçeve yasa için neden Meclis'teki tüm partilerin katılımı isteniyor?

2- Anayasa değişikliğinin ön adımı niteliğinde olduğu söylenen bu çerçeve yasa, iddia edildiği gibi herkesin istediği ve toplumsal mutabakatın sağlandığı bir düzenlemeyse, neden milletin önüne götürülüp referanduma sunulmaya cesaret edilemiyor?

3- Adı 'toplumsal birliktelik' olan 12 maddelik yasa teklifinin içerisinde, toplumsal birlikteliği doğrudan sağlayacak hangi madde yer alıyor? (Hukuki değerlendirmem; teklif sadece infaz düzenlemesinden ibaret, çerçeveyi böyle koymak lazım)

4- Terörist başının bu yasayı onayladığı basında yazılıp çiziliyor. Ne zamandan beri Türkiye Cumhuriyeti'nde bir yasa çıkarılırken, Meclis'te milletin seçtiği vekillerin dışında herhangi bir kişinin onayı aranıyor?

5- Son olarak; aylardır komisyonda oturup kalktınız, toplantılar yaptınız… Allah aşkına, hazırladığınız yasa teklifi bu mu?"

Kaynak: ANKA

Hüseyin Baş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hüseyin Baş'tan Çerçeve Yasa Eleştirisi - Son Dakika

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