Hüseyin Baş'tan Kurban Bayramı Mesajı

(ANKARA) - BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada, " Kurban Bayramı'nın asıl mahiyeti fedakarlıktır. Bayramın varlığı da fedakarlık kültürü üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla bu vesileyle vatanına, milletine fedakarlık yapabilen nesiller yetiştirmeyi de Allah hepimize nasip etsin diyorum" dedi.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş bayram namazını İstanbul'da kıldı. Namaz sonrası açıklama yapan Hüseyin Baş, şunları söyledi:

"Tüm milletimizin bayramı mübarek olsun. Allah, hepimize nice bayramlara ulaşmayı nasip eylesin. Türkiye zor ve sıkıntılı günlerden geçerken aslında aradığı şey huzur ve mutluluktur. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nın toplumumuza huzur, mutluluk ve ferah günler getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyoruz."

Kurban Bayramı'nın asıl mahiyeti fedakarlıktır. Bayramın varlığı da fedakarlık kültürü üzerine kurulmuştur. Dolayısıyla bu vesileyle vatanına, milletine fedakarlık yapabilen nesiller yetiştirmeyi de Allah hepimize nasip etsin diyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum."

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Kurban Bayramı'nın ülkemize huzur, adalet ve esenlik getirmesini temenni ediyorum. Ayrışmanın değil birlik olmanın, gerginliğin değil kardeşliğin hakim olduğu yarınlara kavuşmak dileğiyle… Kurban Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı.