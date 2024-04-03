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Hüseyin Çelik: Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi tarihe gömülmelidir - Son Dakika
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Hüseyin Çelik: Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi tarihe gömülmelidir

Eski AKP yöneticisi ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınarak mazbatasının AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine tepki gösterdi.

03.04.2024 12:58  Güncelleme: 13:13
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Eski AKP yöneticisi ve Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, DEM Parti'den Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınarak mazbatasının AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesiyle ilgili "Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi, artık geri dönmemek üzere tarihe gömülmelidir. Bu olup bitenler en çok hükümete ve AK Parti'ye zarar veriyor. Kayyum atamalarından sonra siyasi olarak hiç bir şey elde edilmediği, aksine daha önce alınan belediyelerin de kaybedildiği ortada iken hangi akılla bu iş sürdürülür? Van'da DEM'in 14 belediyenin hepsini alması tek başına ibret alınması gereken bir sonuçtur" dedi.

AKP hükümetlerinde Milli Eğitim Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile parti yöneticiliği yapan eski Van Milletvekili Hüseyin Çelik, seçimde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na kazanan Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınarak mazbatasının AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Çelik'in paylaşımı şöyle:

"ŞAHSIN SEÇİLME EHLİYETİ YOKSA ADAY OLMASINA NİÇİN MÜSAADE ETTİNİZ?

"Ben oldum olası kayyum politikalarına karşı oldum ve hala da karşıyım. Van'da olup bitenler vahimdir. Dem partiden Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen şahsın seçilme ehliyeti yoksa aday olmasına niçin müsaade ettiniz?

Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi, artık geri dönmemek üzere tarihe gömülmelidir. Bu olup bitenler en çok hükümete ve Ak Parti'ye zarar veriyor.

Kayyum atamalarından sonra siyasi olarak hiç bir şey elde edilmediği, aksine daha önce alınan belediyelerin de kaybedildiği ortada iken hangi akılla bu iş sürdürülür?

Van'da Dem'in 14 belediyenin hepsini alması tek başına ibret alınması gereken bir sonuçtur. Zaten ekonomik zorluklarla boğuşan Van'ı kaosa sürüklemenin bir anlamı var mı? Demokratik gösteri yapmak elbette herkesin hakkıdır. Ancak kamu malına zarar vermek, esnafa ve bütün vatandaşlara zarar verecek şiddet ve her türlü vandalizm kabul edilemez. Hemşehrilerimi ve yetkilileri sağduyulu davranmaya davet ediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hüseyin Çelik: Siyasetin asker ve yargı eliyle dizayn edilmesi tarihe gömülmelidir - Son Dakika

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