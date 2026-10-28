Hüseyin Köse, Mehmet H. Doğan Ödülü\'nü \'Susan Şeylerin Gürültüsü\' eseriyle kazandı

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Mehmet H. Doğan Ödülü, "Susan Şeylerin Gürültüsü" adlı eseriyle Hüseyin Köse'ye verildi. Nazım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen törenin ardından "Cumhuriyet Haftası" kapsamında şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Mehmet H. Doğan Ödül Töreni ve söyleşisi, Nazım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirildi. Türkçe yayımlanan şiir eleştirilerinin önemine dikkati çekmek ve çağdaş Türk şiirinin usta eleştirmenlerinden Mehmet H. Doğan'ın anısını yaşatmak amacıyla düzenlenen törene, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Furkan Yavuz'un yanı sıra çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Furkan Yavuz, programın açılışında yaptığı konuşmada, Mehmet H. Doğan'ın Türk şiirine eleştirileri ve okumaları ile büyük değer kattığını söyledi. Bu yıl ödüle "Susan Şeylerin Gürültüsü" adlı eseriyle Hüseyin Köse'nin layık görüldüğünü dile getiren Yavuz, "Seçici kurulumuz Metin Celal, Orhan Alkaya, Emel Kaya, Gültekin Emre, Haydar Ergülen, Nilay Özer ve Orhan Tekelioğlu'na katkılarından dolayı teşekkür ederiz" dedi.

Jüri Başkanı Metin Celal ise ödülün verilmesinin gerekçeli kararını açıkladı. Celal, "Yapıt, teorik çerçevede ilerleyen şiir eleştirisini yalnızca akademik çözümleme alanında tutmayıp denemenin yaratıcı ve düşünsel olanaklarıyla buluşturarak daha geniş bir okur kitlesine açmaktadır. Sanatçı duyarlılığı ile akademik birikimi başarıyla harmanlayan yapıt, şiir eleştirisine kazandırdığı derinlik, özgünlük ve ufuk açıcı yaklaşım nedeniyle ödüle değer görülmüştür" diye konuştu.

"GURUR DUYDUM"

Ödülünü almak için sahneye çıkan Hüseyin Köse ise Mehmet H. Doğan'ı İzmir'deki öğrencilik yıllarında yakından tanıdığını, şiir, deneme, inceleme ve eleştiri edebiyatının önemli bir hafızası olduğunu söyledi. Doğan'ın kendine özgü bir üslubu ve anlatım tarzı olduğunu dile getiren Köse, "O dönemde Mehmet H. Doğan ile sohbet etme fırsatı bulmuştum. Dolayısıyla, Nilüfer Belediyesi çalışanlarına bu ödülü bana değer gördükleri için teşekkür ederim. 'Susan Şeylerin Gürültüsü' kitabı deneme, inceleme, eleştiri arası bir yerde duruyor. Söylenenler için teşekkür ederim. Gurur duydum. Mehmet H.Doğan anısına verilen ödülü almak benim için onurdur" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Furkan Yavuz ile Metin Celal, Hüseyin Köse'ye ödülünü takdim etti. Törenin ardından Metin Celal ile Hüseyin Köse bir söyleşi gerçekleştirdi. Şiire başlama serüvenini anlatan Köse, ilk kitabını 2000 yılında yayınlandığını dile getirdi. Edebiyat serüvenini, etkilendiği yazarları aktaran Köse, bugünün Türk şiiri hakkında konuştu.

ŞİİR DİNLETİSİ GERÇEKLEŞTİ

"Cumhuriyet Haftası" kapsamında "Vatanın Yükselen Sesi Bir Cumhuriyet Şarkısı" şiir dinletisi gerçekleştirildi. Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları Ayşe Gülerman Kum, Ayşe Güreşçi ve Hande Ağaoğlu, Cumhuriyet'i, özgürlüğü, bağımsızlığı anlatan şiirleri seslendirdi. Şiir dinletisine keman sanatçısı Fulya Borazan, flüt sanatçısı Dilan Acar ve çello sanatçısı Eren Can Kurt müzikleriyle eşlik etti.