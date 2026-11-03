Hüseyin Sakarya'nın yakaladığı 65 kiloluk yayın balığı İznik Gölü'nde ilgi gördü

Hüseyin Sakarya'nın yakaladığı 65 kiloluk yayın balığı İznik Gölü'nde ilgi gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İznik Gölü'ne avlanmak için açılan Hüseyin Sakarya, 2 metre uzunluğunda ve 65 kilogram ağırlığındaki yayın balığını tekneye almakta zorlandı. Kıyıya çıkarılan balık vatandaşların ilgisini çekti, bölgeye gelenler balıkla fotoğraf çektirdi.
İznik Gölü'nde 2 metre uzunluğunda, 65 kilogram ağırlığında yayın balığı yakalandı.
İznik Gölü'nde balıkçılık yapan Hüseyin Sakarya, balık avlamak için tekneyle göle açıldığında yayın balığı yakaladı.
Ağırlığı nedeniyle balığı tekneye çıkarmakta zorlanan Sakarya, 2 metre uzunluğundaki balığı tekneye almayı başardı.
Tekneyle kıyıya çıkarılan 65 kilogram ağırlığındaki yayın balığı vatandaşlardan ilgi gördü.
Bölgeye gelen vatandaşlar balıkla fotoğraf çektirdi.
Kaynak: AA
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