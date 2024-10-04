Husi Lideri: 188 Gemiye Saldırdık - Son Dakika
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Husi Lideri: 188 Gemiye Saldırdık

Husi lideri Abdulmelik el-Husi, 188 gemiye saldırı düzenlediklerini ve ABD İHA'ları düşürdüklerini açıkladı.

04.10.2024 11:13
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ADEN, 4 Ekim (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubunun lideri Abdulmelik el-Husi, geçtiğimiz Kasım ayından bu yana Kızıldeniz, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda 188 gemiye saldırı düzenlediklerini iddia etti.

Husiler tarafından yönetilen El-Mesire TV'de yayımlanan açıklamasında el-Husi, bu saldırıların Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek olmak amacıyla düzenlenen askeri bir kampanyanın parçası olduğunu söyledi.

El-Husi, grubun bu yıl içinde ABD'ye ait 11 insansız hava aracını düşürerek hava savunma operasyonlarında başarı sağladığını iddia etti.

Husi lideri ayrıca, ABD ve İsrail güçlerinin bu hafta 39 hava saldırısı düzenleyerek Yemen'e yönelik askeri eylemleri tırmandırdığını kaydetti.

İsrail'in Pazar günü Yemen'in batısındaki Hudeyde liman kentine düzenlediği saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını belirten el-Husi, bu tür saldırıların Husi askeri operasyonlarını engelleyemeyeceğini vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Savaş ve Çatışma, Umman Denizi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Yemen, Dünya, Son Dakika

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