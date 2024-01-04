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Yemen'deki Husi lideri: ABD'nin saldırısı cezasız kalmayacak - Son Dakika
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Yemen'deki Husi lideri: ABD'nin saldırısı cezasız kalmayacak

Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin Kızıldeniz'de Husileri hedef alan saldırısının cezasız kalmayacağını belirtti. Husi lider, saldırının karşılıksız kalmayacağını vurgulayarak, yarın yapılacak gösterilerin Yemen halkının tavrını göstereceğini ifade etti.

Yemen\'deki Husi lideri: ABD\'nin saldırısı cezasız kalmayacak
04.01.2024 - 21:03,
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Yemen'deki İran destekli Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin Kızıldeniz'de Husileri hedef alan saldırısının cezasız kalmayacağını belirtti.

Abdulmelik el-Husi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ABD'nin, 31 Aralık'ta, Husilerin Kızıldeniz'deki botlarına düzenlediği ve 10 Husi milisin öldüğü veya kaybolduğu saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

Husi lider, "Amerikalı Siyonistler, deniz kuvvetlerimiz bünyesindeki kahramanlarımızı Kızıldeniz'de kutsal görevlerini yaptıkları sırada hedef alarak aptallık etti. Bu saldırı karşılıksız ve cezasız kalmayacak." ifadesini kullandı.

Yarın için başkent Sana'da ve diğer kentlerde halkı Gazze'ye destek için sokağa inmeye çağıran Abdulmelik el-Husi, "yarın sokağa inecek milyonların, tüm dünyaya Yemen halkının tavrından geri dönmeyeceği ve kibirlilere boyun eğmeyeceği gerçeğini göstereceğini" belirtti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, 31 Aralık'ta X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Kızıldeniz'deki düşman ABD kuvvetleri, Yemen deniz kuvvetlerine (Husilere bağlı) ait üç bota saldırdı. Saldırıda mürettebattan 10 kişi öldü veya kayboldu." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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