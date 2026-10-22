Husi sözcü, Suudi Arabistan'ın Zukar'da 14 Hintli taşıyan yatı vurduğunu iddia etti

Husi sözcü, Suudi Arabistan'ın Zukar'da 14 Hintli taşıyan yatı vurduğunu iddia ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın Zukar Adası yakınında 14 Hindistan uyruklunun bulunduğu yatı hedef aldığını öne sürdü. Seri, yattaki Hintliler için kurtarma çalışmaları yürüttüklerini iddia ederek ayrıntılı bilgi vereceğini söyledi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın Babulmendeb Boğazı yakınındaki Zukar Adası yakınında bir Hint yatını hedef aldığını öne sürdü.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin bir açıklama yaptı.
Seri, Suudi Arabistan'ın Zukar Adası yakınlarında 14 Hindistan uyruklunun bulunduğu bir yatı hedef aldığını iddia etti.
Yattaki Hintliler için kurtarma çalışmaları yürüttüklerini öne süren Seri, daha sonra ayrıntılı bilgi vereceklerini ifade etti.
Kaynak: AA
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