Husiler, ABD İHA'sını Düşürdü

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ADEN, 29 Aralık (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, hava savunma sistemlerinin ülkenin orta kesimindeki El-Beyda vilayeti üzerinde "düşmanca faaliyetler" yürüten ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, cumartesi günü yaptığı görüntülü açıklamada, düşürülen İHA'nın, grubun Yemen'in egemenliğini savunma ve Gazze'deki Filistinlileri destekleme amacıyla yürüttüğü son askeri operasyonlar sırasında hava savunma sistemi tarafından düşürülen ABD'ye ait 13. İHA olduğunu belirtti. Sözcü operasyonun nasıl gerçekleştirildiği ya da hangi silahların kullanıldığına ilişkin ayrıntı vermedi.

ABD'den olaya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.