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Husiler, ABD ve İngiltere'ye Karşı Karşılık Vereceklerini Belirtti - Son Dakika
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Husiler, ABD ve İngiltere'ye Karşı Karşılık Vereceklerini Belirtti

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırıların Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı yürütenin de bu ülkeler olduğunu gösterdiğini ve saldırılara karşılık vereceklerini belirtti. Husi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Husiler, ABD ve İngiltere\'ye Karşı Karşılık Vereceklerini Belirtti
12.01.2024 - 12:32,
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Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Muhammed Ali el-Husi, ABD ve İngiltere'nin "deniz ticaretini güvenceye alma" gerekçesiyle Yemen'e düzenlediği saldırıların Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı yürütenin de bu ülkeler olduğunu gösterdiğini ve saldırılara karşılık vereceklerini belirtti.

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Üyesi Husi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına ilişkin X sosyal medya platformundan bir açıklama yaptı.

Açıklamasında Husi, "Amerikan-İngiliz saldırıları barbarca, terörist saldırılardır, vahşi bir psikolojiyi yansıtan kasıtlı ve haksız bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarla İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yönettikleri gerçeğini gösterdiğini belirten Husi, "ABD ve İngiltere'nin, Yemen'e karşı olduğu gibi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırısını yürütenin de kendileri olduğunu bu saldırılarla bir kez daha teyit etmiştir." ifadelerine yer verdi.

Husi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği hava saldırılarının karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

ABD ve İngiliz savaş uçakları, gece saatlerinde Yemen'in Sana, Hudeyde ve Taiz kentlerinde bazı noktalara hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA
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