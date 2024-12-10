Husiler ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırdı - Son Dakika
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Husiler ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırdı

Husiler, ABD'nin iki destroyerini ve İsrail'in hedeflerini vurduklarını açıkladı.

10.12.2024 23:47
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Yemen'deki Husiler, ABD'ye ait iki destroyer, 3 ikmal gemisi ve İsrail'e ait bazı hedefleri vurduklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, televizyon kanalında yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı askeri kuvvetlerin nitelikli operasyonlar gerçekleştirdiğini belirtti.

Seri, açıklamasında, gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Deniz kuvvetleri, insansız hava kuvvetleri ve (Husilere ait) füze gücü, Cibuti limanından ayrılan 3 Amerikan ikmal gemisini ve Aden Körfezi'nde 2 destroyeri hedef almıştır."

Seri, Cibuti'den ayrılan gemilerin daha önce Yemen'e saldırı düzenlediğini kaydetti.

Ayrıca İsrail'in Yafa kenti ve Askalan şehirlerinde iki ayrı noktada bulunan iki askeri hedefe yönelik operasyon düzenlendiğini dile getiren Seri, söz konusu operasyonun silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) gerçekleştirildiğini vurguladı.

Seri, açıklamasında saldırıların sonuçlarına dair bilgi vermedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırdı - Son Dakika

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