Husiler: ABD, Yemen'e 8 Hava Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD ordusunun Sana ile Cevf kentlerine 8 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD savaş uçakları başkent Sana'nın Beni Haşiş ilçesi ile ülkenin kuzeyindeki Cevf kentinin "Hab ve Şaaf" ilçesine toplam 8 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarının sonuçlarına dair bilgi verilmezken, ABD tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı.

Husiler, dün akşam??????? ABD'nin Saada kenti çevresine 5, Hudeyde kentindeki Ras İsa Petrol Limanı'na ise 7 hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.