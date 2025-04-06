Husiler'den ABD Uçak Gemisine Füze Saldırısı - Son Dakika
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Husiler'den ABD Uçak Gemisine Füze Saldırısı

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir ikmal gemisini balistik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.

06.04.2025 04:16
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Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de ABD'ye ait uçak gemisi Truman'a bağlı bir ikmal gemisini balistik füze ile hedef aldığını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Seri, Husilerin Kızıldeniz'de ABD'nin uçak gemisi Truman'a bağlı bir ikmal gemisini balistik füze ile hedef aldığını belirtti.

Husilerin ikmal gemisine düzenlediği saldırının saatlerce sürdüğüne değinen Seri, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırı gerçekleştirmesinin engellendiğini ifade etti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler'den ABD Uçak Gemisine Füze Saldırısı - Son Dakika

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