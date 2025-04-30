Husiler'den ABD'ye Saldırı İddiası ve Soruşturma Çağrısı - Son Dakika
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Husiler'den ABD'ye Saldırı İddiası ve Soruşturma Çağrısı

Husiler, ABD'nin Yemen'deki 1300 saldırısını kınayarak uluslararası soruşturma talep etti.

30.04.2025 23:09
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Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin 15 Mart'tan bu yana Yemen'e havadan ve denizden 1300 saldırı gerçekleştirdiğini belirterek, bu suçlara ilişkin bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu kurulması çağrısında bulundu.

Husilere ait SABA haber ajansına göre, Husilere bağlı hükümetteki Dışişleri Bakanı Cemal Amir, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve diğer BM yetkililerine konuyla ilgili mektup gönderdi.

Amir, mektubunda, "ABD, ( 18 Mart'tan) bugüne kadar yaklaşık 1300 hava ve deniz saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda kadınlar ve çocuklar dahil yüzlerce sivilin hedef alınmasının yanı sıra yerleşim alanları, limanlar, havaalanları, çiftlikler, sağlık tesisleri, su depoları, fabrikalar ve tarihi alanlar gibi onlarca sivil altyapı vuruldu." ifadelerine yer verdi.

ABD'nin 28 Nisan'da Yemen'in kuzeyindeki Sada kentinde, düzensiz göçmenlerin kaldığı bir barınma merkezini hedef aldığını hatırlatan Amir, saldırı sonucu barınma merkezindeki tamamı Afrikalı 125 göçmenden en az 60'ının hayatını kaybettiğini, 65'inin ise yaralandığını kaydetti.

Amir, BM Güvenlik Konseyine "sessizliğini bozarak, ABD'nin Afrikalı göçmenlere ve Yemen'deki sivillere yönelik işlediği suçları kınamaya" çağrısı yaptı.

ABD'nin Yemen halkına ve ülkenin kaynaklarına yönelik işlediği tüm suçların araştırılması amacıyla bağımsız bir uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını talep eden Amir, cezasızlığın önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Yemen, Dünya, İran, Son Dakika

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