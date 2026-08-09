Husiler'den Suudi Aramco'ya İHA Saldırısı - Son Dakika
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Husiler'den Suudi Aramco'ya İHA Saldırısı

Husiler\'den Suudi Aramco\'ya İHA Saldırısı
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Husiler, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'la anlaşma imzalamasının ardından İHA ile saldırdı.

(ANKARA) - Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'ın Türkiye ve Pakistan'la savunma anlaşması imzalamasından iki gün sonra, Cizan'daki Suudi Aramco rafinerisine insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenledi. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, rafineride çıkan yangının söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını bildirdi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cizan'daki rafinerinin İHA ile hedef alındığını belirtti. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı ise rafineride çıkan yangının daha sonra söndürüldüğünü ve olayda yaralanan olmadığını açıkladı. Bakanlık, olayın nedenine ilişkin bilgi vermedi, yetkililerin durumla ilgilendiğini kaydetti.

HUSİLER SUUDİ ARABİSTAN'A DENİZ ABLUKASI İLAN ETMİŞTİ

Husiler, İran ile ABD arasında barışın koşullarına ilişkin anlaşmazlıkların sürdüğü dönemde geçen ay Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası ilan etmişti. Husiler, ablukanın gerekçesinin Suudi Arabistan'ın kendilerine yönelik kuşatması olduğunu öne sürerken, Riyad bu iddiayı reddediyor.

Husiler, daha önce de güneybatı Suudi Arabistan'da bulunan ve günlük 400 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip Cizan'daki Aramco tesislerini hedef almıştı. Husiler ayrıca Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu'ya da saldırılar düzenlemişti.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, bir başka açıklamasında da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Moka liman kentine de füze ve İHA saldırıları düzenlendiğini bildirdi. Tarihi liman kenti, Riyad tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Aden merkezli hükümetin kontrolünde bulunuyor.

CİZAN RAFİNERİSİ TEMMUZ SONUNDA KAPATILMIŞTI

Reuters'ın gördüğü danışmanlık şirketi IIR'ın notuna göre Aramco, Yemen sınırına yakın Cizan'daki rafineriyi, Husilerin 27 Temmuz'da düzenlediği saldırının ardından kapattı. Saldırıda rafinerinin Entegre Gazlaştırma Kombine Çevrim (IGCC) kompleksi ile tank çiftliği alanının zarar gördüğü belirtildi.Rafineride, benzin ve ultra düşük kükürtlü dizel de üretiliyor.

Batı medyasına konuşan Yemen hükümetinden üç yetkili, Husiler tarafından limandaki ticari rıhtım ve depolama alanlarına doğru gönderilen İHA'lara hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini aktardı.

Yahya Seri ise Husilerin saldırılarında bölgedeki Suudi askerleri ve silah depolarının hedef alındığını açıkladı. Suudi Arabistan'dan Yemen'deki saldırılara ilişkin ayrıca açıklama yapılmadı.

SUUDİ ARABİSTAN, TÜRKİYE VE PAKİSTAN SAVUNMA ANLAŞMASI İMZALAMIŞTI

İran ve müttefiki Şii silahlı gruplar, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarından bu yana Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkelerini hedef alıyor ve enerji sevkiyatlarına yönelik abluka uyguluyor.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Suudi Arabistan'daki Aramco tesislerine yönelik son saldırıların bazı üretim kesintilerine yol açtığını belirten Aramco Üst Yöneticisi Amin Nasır, geçen hafta operasyonların kısa sürede yeniden normale dönebileceğinden emin olduğunu söyledi. Nasır, saldırıların operasyonlar veya mali durum üzerinde kayda değer bir etkisi olmadığını ifade etti.

Küresel enerji arzını aksatan ve dünya ekonomisinde endişeye yol açan gerilimlerin ardından Suudi Arabistan, 7 Ağustos Cuma günü Türkiye ve Pakistan ile savunma anlaşması imzaladı. Anlaşma, herhangi bir saldırı karşısında ortak caydırıcılığı güçlendirmeyi ve üç ülkeden herhangi birine yönelik silahlı saldırının tüm ülkelere yapılmış saldırı olarak kabul edilmesini öngörüyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni ittifakın İran veya başka bir ülkeye karşı olmadığını, üç müttefikin güvenliğini desteklemeye yönelik genel bir taahhüt niteliği taşıdığını söyledi. Fidan, taraflardan herhangi birine saldırı düzenlenmesi halinde müttefiklerin hangi düzeyde, biçimde ve kapsamda destek talep edeceklerine istişareler yoluyla karar vereceklerini belirtti.

Kaynak: ANKA

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, Orta Doğu, Pakistan, Türkiye, Savunma, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Husiler'den Suudi Aramco'ya İHA Saldırısı - Son Dakika

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