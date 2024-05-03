Husiler, İsrail'e karşı yeni bir dönem başlattıklarını duyurdu - Son Dakika
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Husiler, İsrail'e karşı yeni bir dönem başlattıklarını duyurdu

Husiler, İsrail\'e karşı yeni bir dönem başlattıklarını duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı hazırlıklarına devam eden İsrail ile mücadelede yeni bir dönemi başlattıklarını duyurdu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının devam etmesi halinde gerginliği tırmandırmak için yeni bir adıma hazırlandıklarını belirtti. Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına saldırılar düzenliyor.

03.05.2024 20:13
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Gazze Şeridi'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon sivilin sığındığı Refah'a kara saldırısı hazırlıklarına devam eden İsrail ile mücadelede yeni bir dönemi başlattıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, Yemen'in Sana kentinde düzenlenen Gazze ile dayanışma gösterisine katılan on binlerce Yemenliye hitap etti.

Askeri Sözcü Seri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ile Refah'a yönelik kara saldırısı için yürüttüğü hazırlıkları yakından takip ettiklerini söyledi.

İsrail'in kalıcı bir ateşkesi kabul etmediğini, sadece esirlerin serbest bırakılmasını içeren bir mutabakatı dayatmaya çalıştığını belirten Seri, "Refah kentine kara saldırısı hazırlıklarını ciddi bir şekilde yürüten İsrail'e karşı gerilimi artıracakları yeni bir dönemin başladığını" kaydetti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de dün yaptığı açıklamada, "İsrail'in ABD'yle birlikte Filistin halkına yönelik saldırılarının devam etmesi halinde, gerginliği tırmandırmak için yeni bir adıma hazırlandıklarını" belirtmişti.

Gazze'de ateşkes sağlansa bile İsrail ile olan çatışmalarının kalıcı olduğunu belirten Husi, bunun İsrail'in "gasp, saldırı ve işgale devam etmesinden kaynaklandığını ve işgalciler tüm Filistin topraklarından çıkıncaya kadar çatışmanın devam edeceğini" aktarmıştı.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler, İsrail'e karşı yeni bir dönem başlattıklarını duyurdu - Son Dakika

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