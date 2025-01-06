Husiler, İsrail'e Roket Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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Husiler, İsrail'e Roket Saldırısı Düzenledi

Husiler, Orot Rabin Elektrik Santrali'ni hedef alan roket saldırısının sorumluluğunu üstlendi.

06.01.2025 13:04
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SANA, 6 Ocak (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, İsrail'e cumartesi gece saatlerinde düzenlenen roket saldırısının sorumluluğunu üstlenerek Orot Rabin Elektrik Santrali'ni hedef aldıklarını iddia etti.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, pazar günü gruba ait El-Mesire televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "İsrail'in Hayfa kentinin güneyindeki Orot Rabin Elektrik Santrali'ni hedef alan bir askeri operasyon gerçekleştirdik.

Hipersonik balistik bir füzeyle gerçekleştirilen operasyon, hedefine başarıyla ulaştı" dedi.

"Gazze Şeridi'ndeki mücahitleri destekleyen askeri operasyonlarımız devam edecek" diyen Seri, İsrail'i "saldırılarını durdurmaya ve Gazze üzerindeki kuşatmasını kaldırmaya zorlamak" için saldırılarına devam edeceklerini vurguladı.

Öte yandan İsrail medyası aynı günün erken saatlerinde İsrail savunma güçlerinin "Yemen'den ateşlenen bir füzeyi önlediğini" bildirdi.

Husilerin İsrail'e yönelik roket saldırısından birkaç saat sonra El-Mesire televizyonu, "ABD-İngiltere" donanma koalisyonunun pazar günü erken saatlerde Yemen'in Saada kentinin doğusunu hedef alan üç saldırı düzenlediğini duyurdu.

Kent sakinlerinin sosyal medya paylaşımlarında saldırıların, Saada kentindeki bir Husi askeri bölgesini hedef aldığı ifade edildi.

ABD ordusu, saldırı iddiasına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Yemen'in kuzeyini büyük oranda kontrol altında tutan Husiler, İsrail ile devam eden çatışmalarda Filistinlilerle dayanışma sergilemek amacıyla Kasım 2023'ten bu yana İsrail şehirlerine roket ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor ve Kızıldeniz'deki "İsrail bağlantılı" deniz taşımacılığını kesintiye uğratıyor.

Kaynak: Xinhua

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