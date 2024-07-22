Husiler, İsrail'in saldırısının ardından Hudeyde Limanı'nda çalışmalara yeniden başladı

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Yemen'deki Husiler, İsrail'in 19 Temmuz'da saldırı düzenlediği Hudeyde Limanı'nda çalışmaların yeniden başladığını duyurdu.

Sana merkezli Husi hükümetine bağlı Hudeyde Valisi Muhammed Ayyaş Kuhaym, sosyal medya platformu X'teki hesabından şunları kaydetti:

"İsrail'in alçakça bombardımanından sonraki 24 saat içinde Hudeyde Limanı'ndaki çalışmalar hızlı bir şekilde yeniden başladı."

Husiler, 19 Temmuz sabahına karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracıyla vurmuştu. Saldırıda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi yaralanmıştı.

İsrail de 20 Temmuz akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten beri Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.