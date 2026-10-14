Husiler, Kral Halid Havalimanı'nı, Riyad'daki Aramco rafinerisini hedef aldığını duyurdu - Son Dakika
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Husiler, Kral Halid Havalimanı'nı, Riyad'daki Aramco rafinerisini hedef aldığını duyurdu

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Husiler, Riyad'daki Aramco rafinerisi ile Kral Halid Havalimanı'nı ve Zahran'daki Aramco tesislerini balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'larla hedef aldıklarını duyurdu. Sözcü Yahya Seri, yıkım ve yangın iddiasıyla havalimanı ve tesis çalışanlarına tahliye çağrısı yaptı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki ulusal petrol şirketi Aramco rafinerisi ile Uluslararası Kral Halid Havalimanı'nı ve ülkenin doğusundaki Zahran'da yer alan Aramco tesislerini balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Sana ve Husilerin kontrolündeki diğer kentlere yönelik saldırılarına karşılık verdiklerini belirtti.

Riyad'daki ulusal petrol şirketi Aramco rafinerisi ile Uluslararası Kral Halid Havalimanı'nı ve ülkenin doğusundaki Zahran'da yer alan Aramco tesislerini balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'larla hedef aldıklarını belirten Seri, saldırıların hedef alınan bölgelerde yıkıma ve yangınlara yol açtığını ileri sürdü.

Havalimanları ve petrol tesislerine yönelik saldırıları sürdürme tehdidi

Suudi Arabistan'ın iç kesimlerindeki havalimanları ile petrol tesislerini hedef almaya devam edeceklerini vurgulayan Seri, saldırıların sonuçlarının "ağır olacağı" tehdidinde bulundu.

Husiler, uluslararası hava yolu şirketlerine, vatandaşlara ve söz konusu havalimanları ile tesislerde çalışanlara bu alanlardan derhal uzak durmaları ve tahliye olmaları çağrısında bulundu. Açıklamada ayrıca, Yemen'e yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar Suudi Arabistan'a bağlı güçlerin hedef alınmaya devam edileceği kaydedildi.

Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde artarken, İran destekli Husiler, kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek, Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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