Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na füze isabet ettiğini iddia etti - Son Dakika
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Husiler, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na füze isabet ettiğini iddia etti

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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'na balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini ve füzenin isabetli şekilde hedefi vurduğunu iddia etti. Seri, dünyadaki havayolu şirketlerini Suudi hava sahasında uçuşlarının sonuçları konusunda son kez uyardı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı balistik füzeyle hedef aldıklarını ve füzenin hedefini isabetli şekilde vurduğunu öne sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Kral Halid Havalimanı'na balistik füzeyle saldırı düzenlediklerini belirterek, füzenin "isabetli şekilde hedefine ulaştığını" ve havalimanındaki hava trafiğinin aksamasına yol açtığını iddia etti.

Seri, dünya genelindeki tüm hava yolu şirketlerine, Suudi Arabistan hava sahasında uçuşlarını sürdürmelerinin doğuracağı sonuçlar konusunda "son kez" uyarıda bulundu.

Suudi Arabistan hava sahasının Husilerin "askeri faaliyetlerine sahne olduğunu" savunan Seri, Mekke ve Medine'deki kutsal bölgelerin hava sahasının ise bu uyarının dışında olduğunu ve "güvenli" olduğunu ileri sürdü.

Yemen'de Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından iç savaş başladı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Mart 2015'te Yemen hükümetine destek amacıyla ülkeye müdahale etti.

Temmuz ayında başlayan çatışma, Nisan 2022'de başlayan ateşkesin sağladığı görece sakinliğin ardından yaşanan en geniş çaplı çatışmalardan biri oldu.

Eylülde çatışmaların şiddeti artarken Husiler, Hudeyde ve Taiz vilayetlerinde stratejik öneme sahip El-Maha (Moha) kenti dahil bazı önemli bölgelerin kontrolünü ele geçirdi ve Babulmendeb Boğazı'na bakan Meyyun Adası'na kadar ilerledi.

Kaynak: AA
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