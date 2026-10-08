İddiaya göre Suriye, Yemen'e 10-20 bin asker sevk etmeyi değerlendiriyor

Suriye'nin, Suudi Arabistan'ın talebi üzerine Yemen'deki Husilere karşı savaşmak üzere bölgeye asker göndermeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile uluslararası toplum tarafından tanınan meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, ABD merkezli Axios haber sitesi dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Axios'un 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Suriye yönetiminin Husilere karşı yürütülen operasyonlara asker desteği sağlama ihtimalini değerlendirdiği bildirildi. Temasların devam ettiği belirtilirken, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın konuyu ciddi şekilde değerlendirdiği ancak henüz nihai bir karara varmadığı aktarıldı. Görüşmelerin ağırlıklı olarak Riyad ile Şam arasında yürütüldüğü, Donald Trump yönetiminin de her iki ülke tarafından bilgilendirildiği ve prensipte bu muhtemel adıma karşı çıkmadığı ifade edildi.

"Riyad'daki görüşmede gündeme geldi"

ABD'li bir yetkili, Suriye askerlerinin Yemen'e gönderilmesi konusunun bu hafta başlarında Riyad'da Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara arasında yapılan görüşmede gündeme geldiğini aktardı. Suudi Arabistan yönetiminin, Husilere kıyasla daha az eğitimli olan Yemen güçlerini desteklemek amacıyla eş-Şara'dan asker desteği istediği öne sürüldü. Nihai karar verilmemiş olsa da, Suriye liderinin Suudi Arabistan'ın bu talebini kabul etme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu aktarıldı.

"ABD plana sıcak bakıyor"

ABD yönetiminin de bu hamleye karşı çıkmadığı belirtilirken, bir yetkili söz konusu adımın Washington'ın bölgeye doğrudan müdahalesine gerek kalmadan Suudi Arabistan destekli operasyonlara güç katacağını dile getirdi. Trump yönetiminin ayrıca, muhtemel bir askeri sevkiyatın iki ABD müttefiki olan Suudi Arabistan ile Suriye arasındaki ilişkileri güçlendireceğine inandığı ifade edildi. İki ABD'li yetkili ise Suriye askerlerinin nasıl konuşlandırılabileceği konusunda ABD Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) danışıldığını aktardı.

"10 ila 20 bin arası askerin sevkiyatı gündemde"

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan bir kaynak ise, Suriye ordusunun Yemen'e 10 bin ila 20 bin arasında asker gönderebileceğini ifade etti. Sevkiyat için değerlendirilen birliklerin Şam yakınlarındaki 90. Tümen ile güneydeki Süveyda'da bulunan 84. Tümen olduğu bildirildi. Öte yandan, Suriye askerlerinin Yemen'e gönderilmesinin savaşa yeni bir dini boyut kazandırabileceği ve mezhep çatışmasını tırmandırabileceği uyarısında bulunuldu. Özellikle devrik Beşar Esad rejimine karşı Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) şemsiyesi altında savaşmış yabancı Sünni unsurların Yemen'e gönderilme ihtimalinin sahadaki dengeler açısından ciddi bir risk faktörü oluşturduğu vurgulandı. Beyaz Saray ve CENTCOM'un konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındığı, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği ve Suriye Dışişleri Bakanlığı sözcülerinin de soruları yanıtsız bıraktığı kaydedildi.