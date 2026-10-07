Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var - Son Dakika
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Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in son açıklamaları sonrası Türkiye ile Azerbaycan arasında bir kriz olduğu iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Cenap Prezident Sayın Aliyev arasında gerçek bir kardeşlik ilişkisi var. Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var. Bu ülkelere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in "Bizim kimsenin yardımına ve vesayetine ihtiyacımız yok. Yardıma ihtiyacımız olduğu ve elimizde bir milyon mültecinin bulunduğu bir dönemde kimse bize yardım etmedi" şeklinde sözleri gündeme bomba gibi düştü. Bazı kesimler Aliyev'in bu sözleriyle Türkiye'ye mesaj gönderdiğini ifade etti. 

Ülkesinde başörtüsü yasağı nedeniyle de eleştirilerin odağı haline gelen Aliyev'in bu açıklaması AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e soruldu. Çelik, net bir şekilde "Aramızda sorun yok" demese de "İki devlet, tek millet" vurgusu yapıp "Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var" ifadelerine yer verdi. 

İşte Çelik'in konuyla ilgili açıklaması; 

"İki devlet, tek millet diyoruz. Azerbaycan'la gerçekten bu motoya bağlıyız. Ama sonuçta herkesin kendi iç siyasi gündemi farklı olabilir. Farklı siyasi, iç politikayla, dış politikayla ilgili değerlendirmelerinde farklılıklar olabilir. Biz bunlarda bir anlaşmazlık yaşadığımızda da bunu iki kardeş ülke olarak konuşarak, bütün bunları açık yüreklilikle paylaşarak yolumuza devam ediyoruz.

"BU ÜLKELERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Bu nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızla Cenap Prezident Sayın Aliyev arasında gerçek bir kardeşlik ilişkisi var. Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var. Bu ülkelere kesinlikle müsaade etmeyeceğiz, birinci husus bu.

Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var

"BÜYÜK BİR MEMNUNİYETSİZLİK DUYUYORUZ"

İkincisi; Türkiye'nin içerisinde bazı grupların, bazı sosyal medya yapılanmalarının, bazı odakların Azerbaycan'ı hedef aldığını görüyoruz. Doğru olmayan bir şekilde hedef aldığını görüyoruz. Bunun herhangi bir şekilde partimizle, hükümetimizle bir ilişkisinin olması söz konusu bile olamaz. Bunlar, bunu kendi inisiyatifleriyle yapıyorlar. Buradan bunlara, Türkiye ile Azerbaycan arasında bir ihtilaf varmış gibisinden bir hava oluşturulmasına, kardeşliğimize halel getirecek bir gölge oluşturuluyor olmasına da hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Bundan da büyük bir memnuniyetsizlik duyuyoruz.

Ömer Çelik: Türkiye ile Azerbaycan arasına girmeye çalışan bazı ülkeler var

"ARAYA GİREN ÜLKELERİ KENARI İTEREK..."

Hem Sayın Aliyev'le hem Azerbaycan'daki bütün devlet kademesindeki, parti kademesindeki muhataplarımızla Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Aliyev'le bu görüşmelerini en kuvvetli bir biçimde yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla araya giren ülkeleri bir kenara iterek, siyasi tartışmaların ve siyasi konuşmaların herhangi bir siyasi çelişki ve gerilime dönüşmesine asla müsaade etmeyerek ve bazı eylem ve işlemleri sanki partimiz adına yapıyorlarmış gibi yapanların bizimle ilgisi olmadığını net bir şekilde ifade ederek bunu bir kere daha söylüyorum ki biz iki devlet, tek milletiz. Kardeşliğimiz ebedi bir kardeşliktir. O sebeple bundan sonrasında da aynı kardeşlikle, aynı dayanışmayla yolumuza devam edeceğiz inşallah."

İlham AliyevAzerbaycanÖmer ÇelikPolitikaAK PartiTürkiyeGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    hiç kimse nankör olmamalı .. 3 0 Yanıtla
  • cengiz cengiz:
    birakinda Aliyev açıklama yapsın cumhurbaşkanımızla arası iyi olsunda devletlere olsun şahıslar gider devletler kalır kimseyi pof poflamayin biz Azerbaycan'ın ederinide hissediyoruz vadandas olarak benim için Yunanistan ile eşdeğerde 2 0 Yanıtla
  • Murat Çelik Murat Çelik:
    Şah ismailin torunu azeriler şah ismail neyse azerilerde o 0 2 Yanıtla
  • ismail Gökalp ismail Gökalp:
    işte o araya girmeyealışan ülkeler Türkiye'ye iyilik yapıyor uzak olsun Azerbaycan bizden... 2 0 Yanıtla
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