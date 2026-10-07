Hafız öğrencilere 'koyun sürüleri' diyen kişiye suç duyurusu yapıldı, MEB inceliyor - Son Dakika
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Hafız öğrencilere 'koyun sürüleri' diyen kişiye suç duyurusu yapıldı, MEB inceliyor

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Hafız öğrencilere \'koyun sürüleri\' diyen kişiye suç duyurusu yapıldı, MEB inceliyor
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Batman'da 57 kız öğrencinin hafızlık icazet töreni fotoğrafına sosyal medyada 'koyun sürüleri' yazan kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Öğretmen olduğu ileri sürülen kişiyle ilgili MEB inceleme başlattı; kişi tepkiler üzerine hesabını kısıtladı.

Batman'da 57 kız öğrenci için gerçekleştirilen hafızlık icazet törenine ilişkin paylaşılan fotoğrafın altına sosyal medyada hakaret ve aşağılama içeren yorumlar yapılması kamuoyunda tepkiye yol açtı. Sosyal medyada "Zülbiye" ismiyle yer alan ve öğretmen olduğu iddia edilen şahısla ilgili MEB yetkililerince inceleme başlatıldı.

BAŞKA PAYLAŞIMLARA DA TEPKİ ÇEKEN YORUMLAR YAPMIŞ

Öte yandan, kullanıcının başka paylaşımların altına da skandal yorumlar yazdığı ortaya çıktı. Diyarbakır'da tesettüre girdiği için tören düzenlenen kız çocuklarının paylaşımına tepki gösteren şahsın, bir başka hafızlık töreni için "sömürge ve mandayı savunan tipler", ayrıca bir paylaşımın altına da "kahrolsun şeriat" yazdığı görüldü.

Hafız öğrencilere 'koyun sürüleri' diyen kişiye suç duyurusu yapıldı, MEB inceliyor

"DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞIMA" SUÇUNDAN DAVA

Olayın ardından Avukat Yunus Arı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreci yakından takip edeceğini vurgulayan Avukat Arı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Batman'da 57 hafız kız öğrencimizin icazet töreninde Zülbiye öğretmen diye bir kişi, paylaşımın altına onlara yönelik kabul edilemez ifadeler kullanıyor ve bu şekilde bir paylaşımda bulunuyor. Ben de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına bu konu hakkında dini değerleri aşağılama suçu nedeniyle suç duyurusunda bulundum. Soruşturmayı sonuna kadar takip edeceğim. Bu öğretmen nedeniyle herhangi bir şekilde zarar görmüş bir öğrenci ve aile varsa benimle iletişime geçebilir."

Hafız öğrencilere 'koyun sürüleri' diyen kişiye suç duyurusu yapıldı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere 'koyun sürüleri' diyen kişiye suç duyurusu yapıldı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere 'koyun sürüleri' diyen kişiye suç duyurusu yapıldı, MEB inceliyor
Hafız öğrencilere 'koyun sürüleri' diyen kişiye suç duyurusu yapıldı, MEB inceliyor
Kaynak: İHA
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