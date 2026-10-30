Yemen'deki Husiler, Suudi Aramco tesislerine ve iki havalimanına saldırı düzenlediklerini duyurdu - Son Dakika
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Yemen'deki Husiler, Suudi Aramco tesislerine ve iki havalimanına saldırı düzenlediklerini duyurdu

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Yemen\'deki Husiler, Suudi Aramco tesislerine ve iki havalimanına saldırı düzenlediklerini duyurdu
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Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Ras Tanura, Rabığ ve Abkayk'taki petrol tesislerinin füze ve İHA'larla vurulduğunu açıkladı. Seri'ye göre Riyad ve Dammam'daki havalimanlarına yönelik saldırılar hava trafiğini aksattı. Sözcü saldırıları Suudi hava saldırılarına misilleme olarak tanımladı; Suudi öncülüğündeki koalisyon ise 3 balistik füzenin engellendiğini bildirmişti.

SANA, 30 Ekim (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine, havalimanlarına ve bir askeri mevziye yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlediklerini duyurdu.

ARAMCO TESİSLERİ VE RAFİNERİLER HEDEFTE

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri perşembe günü gruba ait El-Mesira televizyonunda yayımlanan açıklamasında, Suudi Arabistan'ın doğusundaki Ras Tanura Rafinerisi ile Abkayk'taki Suudi Aramco tesislerini ve ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki Rabığ Rafinerisi'ni hedef aldıklarını belirtti.

HAVALİMANLARI VE ASKERİ MERKEZ DE HEDEF ALINDI

Seri, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı füzelerle ve ülkenin doğusundaki Dammam kentinde bulunan Kral Fahd Uluslararası Havalimanı'nı bir İHA ile hedef aldıkları iki saldırının da hava trafiğinde aksamalara yol açtığını söyledi.

Seri ayrıca, güneydeki sınır bölgesi Necran'da Suudi ordusuna ait bir komuta merkezini vurduklarını ifade ederek, saldırının askeri personel arasında can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtığını öne sürdü.

SUUDİ HAVA SALDIRILARINA MİSİLLEME

Sözcü, saldırıların Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik son Suudi hava saldırılarına misilleme olarak düzenlendiğini kaydetti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon perşembe günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin ikisi başkent Riyad'da ve biri ülkenin doğusunda olmak üzere Husilere ait 3 balistik füzeyi engellediğini duyurmuştu.

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Kaynak: Xinhua
Suudi ArabistanPolitikaGüncelDünyaYemenRiyadSözcüSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mehmet Aydın Mehmet Aydın:
    Haydi Husiler İsrail uçaklarına ders lazım Rabbim yardımcı olsun Neydi Mekke ittifakı sizi gidi İsrail askerleri sizi 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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