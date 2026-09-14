Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nü füze ve İHA'larla vurduğunu açıkladı - Son Dakika
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Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nü füze ve İHA'larla vurduğunu açıkladı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nü onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin askeri sözcüsü, Yemen'e yönelik saldırılar sürdüğü müddetçe Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine yönelik saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Kral Halid Hava Üssü'nü onlarca balistik füze ve insansız hava aracıyla (İHA) hedef aldıklarını açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya es-Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın son 5 günde Yemen'in çeşitli vilayetlerine savaş uçaklarıyla düzenlediği 300'den fazla hava saldırısına "nitelikli ve geniş kapsamlı" saldırılarla karşılık verdiklerini öne sürdü.

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Hamis Muşayt bölgesinde bulunan Kral Halid Hava Üssü'ndeki savaş uçağı hangarları, radarlar, pistler, mühimmat depoları ile diğer askeri tesis ve altyapı unsurlarının onlarca balistik füze ve İHA ile hedef alındığını ifade eden Seri, saldırıların "isabetli" olduğunu ve hava üssünde "büyük kayıplara" yol açtığını ileri sürdü.

Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı tehdidi

Seri, Yemen'e yönelik saldırılar sürdüğü müddetçe Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine yönelik saldırılarını sürdüreceklerini ifade etti.

"Kuşatmaya kuşatmayla, tırmandırmaya tırmandırmayla karşılık verme" politikasını sürdüreceklerini belirten Seri, "Yemen'e yönelik saldırılar sürdüğü müddetçe Suudi Arabistan'ın iç kesimlerine yönelik saldırıların devam edeceğini" kaydetti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt, Abha, Cazan ve Necran kentlerindeki potansiyel tehlikelere karşı uyarı mesajı yayımlamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Husiler, Suudi Arabistan'daki Kral Halid Hava Üssü'nü füze ve İHA'larla vurduğunu açıkladı - Son Dakika

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