Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'e son 24 saatte 64 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saat içinde Taiz, Hudeyde, Marib ve Cevf kentlerine 64 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama El-Mesire kanalında yayımlandı.

Seri, "Son 24 saat içinde Taiz, Hudeyde, Marib ve Cevf'e 64 hava saldırısı düzenlendi. Bu saldırılar Suudi Arabistan uçakları tarafından düzenlendi." ifadesini kullandı.

Kanaldaki bir diğer haberde de Saada kentine bağlı Ez-Zahir ilçesi ile Taiz'in batısındaki Zevban ilçesinin de Suudi Arabistan tarafından hedef alındığı iddia edildi.

Suudi Arabistan'dan söz konusu iddialara ilişkin açıklama yapılmadı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki 8 Eylül'de, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın Ebha, Hamis Muşayt, Cazan ve Necran kentlerindeki sivil ve ticari tesislere düzenlediği saldırıda 73 kişinin yaralandığını bildirmişti.