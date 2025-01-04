Husiler, Tel Aviv'e Füze Saldırısı Düzenledi

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SANA, 4 Ocak (Xinhua) -- Yemen'deki Husi grubu, İsrail'in Tel Aviv kentine füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, gruba ait El-Mesire televizyonunda yayımlanan açıklamasında, cuma sabahı erken saatlerde Tel Aviv'in doğusundaki bir elektrik santraline hipersonik balistik füze fırlattıklarını ve füzenin hedefi tam isabetle vurduğunu öne sürdü.

Seri, grubun ayrıca Tel Aviv'deki "askeri bir hedefe" bomba yüklü bir insansız hava aracı (İHA) ile saldırdığını söyledi.

Sözcü, İsrail'e yönelik saldırıların " Gazze'deki savaş durana kadar devam edeceğini" söyledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) cuma günü erken saatte yaptığı açıklamada, Husiler tarafından fırlatılan bir füzenin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Açıklamada, füzenin Tel Aviv ve Kudüs de dahil olmak üzere İsrail'in orta kesimlerinde sirenlerin devreye girmesine neden olduğu ve milyonlarca kişiyi sığınaklara yönlendirdiği kaydedildi.

İsrail'in ulusal acil durum servisi Magen David Adom, 12 kişinin sığınaklara giderken yaralandığını bildirdi.

IDF daha sonra yaptığı ayrı bir açıklamada, Yemen'den fırlatılan bir insansız hava aracını İsrail topraklarına girmeden önce engellediğini belirtti.