Husiler Tel Aviv'e Füze Saldırısı Düzenledi

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SANA, 14 Ocak (Xinhua) -- Yemen'deki Husiler, pazartesi gecesi İsrail'in Tel Aviv kentine balistik füze saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, gruba ait El-Mesire televizyonunda yayımlanan açıklamasında, "Tel Aviv'de kritik öneme sahip bir noktayı hipersonik balistik füzeyle hedef alan askeri operasyon gerçekleştirdik" dedi.

"Operasyon başarıyla amacına ulaştı" diyen sözcü, grubunun 4 insansız hava aracıyla Tel Aviv'deki "hayati noktaları" hedef aldığını da sözlerine ekledi.

Seri, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar durana kadar" İsrail'i hedef alan saldırılarının devam edeceğini söyledi.

İsrail medyası ise günün erken saatlerinde, "Yemen'den fırlatılan bir füzenin" engellendiğini, ancak Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda hava trafiğinin aksadığını bildirmişti.

Husiler, Kasım 2023'ten bu yana Filistinlilerle dayanışma göstermek amacıyla İsrail'deki kentlere roket ve insansız hava aracı saldırıları düzenliyor ve Kızıldeniz'de "İsrail bağlantılı" deniz taşımacılığını sekteye uğratıyor.